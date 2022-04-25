Російська армія захопила селище Новотошківське в Луганській області. Це підтвердив Олексій Бабченко – керівник військової адміністрації Гірської громади, до складу якої входить Новотошківське. Тривають бої за інші населені пункти, які зараз зрівнюють із землею та постійно обстрілюють фосфорними боєприпасами. Радіо Донбас. Реалії змогли додзвонитися Олексію, аби більше дізнатися про ситуація в громаді.



– Та майже немає зв’язку. Світла ж немає. Це ви чудом додзвонилися. Я телефон залишаю в одному місці, бо тут буває зв’язок. Біда у нас усюди. Бої постійно йдуть. Новотошківське вже зайняли. Багато загиблих. Фосфором учора накрили Золоте та Гірське. Руйнується інфраструктура. Є загиблі, є поранені.

– Мова йде про цивільних чи військових?

– І цивільних, і військових.

– Коли вони захопили Новотошківське?

– Позавчора десь. Вони його майже із землею зрівняли. В них он відео є біля школи моєї. Тільки туди круту дошку купив… 60 років школі. Тепер вже нічого немає. Знищують все. Обстріли «коврові» йдуть постійно. Фосфором накривають. Тяжка гуманітарна ситуація.

У своєму пропагандистському відео угруповання «ЛНР» заявляє, що місто знищила армія України, коли відступала. Однак є відео, зняте декілька тижнів тому, де добре видно, що місто було знищене ще до того, як у нього увійшли російські військові:

З кожним «прильотом» все більше і більше охочих виїхати

– Евакуація відбувається?

– Так, майже кожен день. Вчора, наприклад, не змогли. А сьогодні вивозили. Намагаємося вивозити лежачих. Їх тут покидали. Ми й годували їх. Це складно передати словами... Але майже всіх повивозили вже. З кожним «прильотом» все більше і більше бажаючих виїхати. Я не знаю, чого вони тут сидять досі.

– А де зараз бої? Я так розумію, що за Нижнє та Оріхове?

– Так, Новотошківське, Нижнє, Оріхове. Взагалі, всі населені пункти громади під щільним вогнем. Авіація, артилерія.​

– Скільки ще людей залишається в громаді?

– Багато ще. І в Гірському, і Золотому.

– А з Нижнього та Новотошківського люди повиїжджали?

– В Нижньому ще багато людей. В Новотошківському точно не знаю. Воно вже не наше. Але ті пропагандисти показують, що там лише 7 людей залишилося. Взагалі біда. Немає такого, щоб хоч трохи тиша була…Ну все. Треба бігти. Бо треба ще десь оливу для трансформатору дістати. Будемо намагатися запустити підстанцію. Бо в нас дуже багато поранених.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ: