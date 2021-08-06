Олімпійське золото Ізраїлю викликає суперечки про єврейську ідентичність

Артем Долгопят здійснив мрію усього свого життя, завоювавши золоту медаль на Олімпійських Іграх у Токіо. Однак, удома в Ізраїлі, його надії обручитися з дівчиною, з якою він вже давно разом, здаються нездійсненними мріями.

Ізраїльського гімнаста українського походження визнали національним героєм за здобуття другої в історії Ізраїлю золотої медалі – і першої в спортивній гімнастиці. Однак, святкування відійшло на другий план після дорікань його матері про те, що влада країни не дозволить йому одружитися, оскільки згідно з православним законодавством він не вважається євреєм.

«Держава не дозволяє йому одружитися», – сказала мати Долгопята Анжела під час недільного інтерв’ю для 103FM.

Її коментарі зачепили болючу тему для країни, яка постійно бореться з проблемами балансування релігії та права, з моменту її заснування як притулку для євреїв 73 роки тому.

Відповідно до «Закону про повернення», кожен, хто має хоча б одного єврейського дідуся чи бабусю, має право на ізраїльське громадянство. Хоча батько Долгопята – єврей, його мати – ні. Згідно з «халахою», єврейським релігійним законом, для того, щоб вважатись євреєм, потрібно мати матір єврейського походження.

Така розбіжність призвела до того, що десятки тисяч людей, багато з яких з колишнього Радянського Союзу, живуть у країні та служать її армії, але не мають права на проведення єврейських ритуалів, таких як весілля або поховання.

Ізраїль не має системи цивільних шлюбів. Ізраїльське законодавство передбачає, що єврейські шлюби має укладати рабин, уповноважений Головним рабинатом. Християнські та мусульманські пари також мають одружуватися в межах своєї конфесії.

Ті, хто не відповідає православним стандартам, встановленим Рабинатом – включаючи одностатеві пари, міжконфесійні пари та ізраїльтян, яких халаха не вважає євреями – не можуть одружуватися в Ізраїлі. Замість цього вони мають виїжджати за кордон, аби побратися.

Спроби легалізувати цивільні шлюби неодноразово провалювалися через опозицію потужних ультраправославних партій.

На радіостанції мати Долгопята розповіла, що її син з дівчиною живуть разом вже 3 роки, «але вони не можуть одружитися. Їм потрібно їхати за кордон, але йому не дозволяють, адже він має постійно займатися спортом».

Зі свого боку олімпійський чемпіон намагався залагодити суперечку. «Це те, що у мене в серці, обговорювати це зараз – неправильно», – сказав журналістам у Токіо.

Однак, проблеми з одруженням Долгопята заполонили суспільний дискурс, питання запровадження цивільних шлюбів у Ізраїлі обговорювали політики та численні статті.

Опитування Ізраїльського інституту демократії у 2019 році показало, що майже 60% ізраїльських євреїв підтримують цивільний шлюб.

«Долгопят має право одружуватися в Ізраїлі не через видатні спортивні досягнення, а через те, що він є громадянином демократичної держави», – написала Катя Купчик, активістка організації «Їзраїль Хофшит» на єврейському інформаційному порталі Ynet. «Ізраїль Хофшит» підтримує цивільні шлюби.

«Йому, як і сотням тисяч інших, не потрібен дозвіл або заборона від Головного рабинату, щоб скористатися своїм базовим правом».

На противагу, Ішай Коен в ультраправославній газеті «Кікар Хашаббат» написав: «Я б не хотів жити в країні, яка здобуття спортивної медалі робить підставою для навернення» до юдаїзму. За його словами для навернення потрібно прийняти «ярмо Тори і заповіді».

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід у понеділок на засіданні фракції своєї партії «Єш-Атід» заявив, що він «буде усіма можливими методами боротися за існування цивільного шлюбу», щоб Долгопят та інші одружилися в Ізраїлі.

«Для мене неприйнятно, що хтось може стояти на п'єдесталі, чути Хатікву і отримувати золоту медаль для Ізраїлю, а потім не мати змоги тут одружитися, – сказав він, маючи на увазі гімн країни. – Це ситуація, яка не може продовжуватися, і ми будемо боротися за зміни».