Головне на ранок: суд поновив припис про звільнення Вітренка, Чаус під домашнім арештом, Лузан приносить Україні «бронзу»

Білоруська спортсменка Христина Тумановська прибула до Варшави, поновлено дію припису НАЗК про звільнення Юрія Вітренка, суд відправив екссуддю Миколу Чауса під домашній арешт, каноїстка Людмила Лузан завоювала «бронзу» в Токіо, президент США висунув кандидатуру Бжезінського-молодшого на посаду посла у Польщі.

Білоруська спортсменка Тимановська прибула до Польщі

Білоруська спортсменка Христина Тимановська прибула 4 серпня до Варшави, отримавши дипломатичний захист Польщі. 2 серпня Тимановська в аеропорту Токіо попросила про захист, відмовившись вилітати до Мінська після критики на адресу білоруських спортивних функціонерів. Через два дні 24-річна спортсменка сіла на літак до Європи, долетівши до Варшави з пересадкою у Відні. Польща надала спринтерці та її чоловікові, який втік до Польщі через Україну, гуманітарну візу.

НАЗК: суд поновив дію припису щодо звільнення Вітренка з «Нафтогазу»

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) і скасував ухвалу Окружного адміністративного суду Києва, якою було зупинено дію припису НАЗК Кабінету міністрів щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК «Нафтогаз України» Юрієм Вітренком. У повідомленні вказано, що суд задовольнив апеляційну скаргу відомства 3 серпня. У НАЗК наполягають на тому, що контракт із Вітренком підписали з порушенням закону «Про запобігання корупції», адже раніше він працював заступником міністра енергетики. На цій посаді Вітренко міг впливати на роботу «Нафтогазу».

Суд відправив Чауса під цілодобовий домашній арешт

Вищий антикорупційний суд України пізно ввечері 4 серпня ухвалив рішення про запобіжний захід для колишнього судді Дніпровського районного суду Києва Миколи Чауса – цілодобовий домашній арешт. засідання вирішили зробити закритим після клопотання про це і сторони обвинувачення, і захисту, які заявили, що на засіданні можуть бути озвучені дані, що становлять державну таємницю.

Олімпіада: Лузан завоювала «бронзу» в каное-одиночках

Українська спортсменка Людмила Лузан посіла третє місце в фіналі Олімпійських ігор у Токіо в греблі на каное-одиночці. Вранці 5 серпня (за київським часом) Лузан фінішувала третьою на 200-метровій дистанції з часом 47,034 секунди. Лідерка перегонів, американка Невін Гаррісон, фінішувала з результатом 45,932 секунди. Це перша медаль України у веслуванні на Олімпійських іграх в Токіо.

Байден висунув дипломата Бжезінського-молодшого на посаду посла в Польщі

Президент Сполучених Штатів Джо Байден запропонував Марка Бжезінського послом у Польщі. Бжезінський – син радника з національної безпеки часів Холодної війни Збігнєва Бжезінського. Бжезінський був послом колишнього президента Барака Обами в Швеції і входив до Ради національної безпеки при президенті Біллі Клінтоні. В разі схвалення Сенатом Бжезінський відправиться до Варшави на тлі занепокоєння дотриманням принципів демократії польською владою, а також викликами, які становить російський газпровід «Північний потік 2» для Європи.