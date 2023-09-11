Українська армія зайняла частину Опитного. Чи є це кроком до звільнення Донецька?

Українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки, під час якої зайняли частину Опитного, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

За його словами, ЗСУ провели блискучу операцію та змогли закріпитися у селі. Наразі ведуться бої у самому населеному пункті. Від Опитного до Донецького аеропорту – лише 2-3 км.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила на успіхах української армії також на південь від Бахмута. За її словами, ЗСУ просунулися в районі Кліщіївки та Андріївки. За словами Маляра, протягом тижня ЗСУ також мали частковий успіх у районі Новомайорського Донецької області. Наразі військові закріплюються у тих районах.

Якою буде тактика російської армії на Авдіївському напрямі найближчим часом?

На який напрямок російські генерали роблять ставку?

Чи зможуть ЗСУ закріпитися на відвойованих позиціях?

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