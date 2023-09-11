Українська армія зайняла частину Опитного. Чи є це кроком до звільнення Донецька?

Українські військові провели успішну операцію на південь від Авдіївки, під час якої зайняли частину Опитного, повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.
За його словами, ЗСУ провели блискучу операцію та змогли закріпитися у селі. Наразі ведуться бої у самому населеному пункті. Від Опитного до Донецького аеропорту – лише 2-3 км.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр наголосила на успіхах української армії також на південь від Бахмута. За її словами, ЗСУ просунулися в районі Кліщіївки та Андріївки. За словами Маляра, протягом тижня ЗСУ також мали частковий успіх у районі Новомайорського Донецької області. Наразі військові закріплюються у тих районах.
Якою буде тактика російської армії на Авдіївському напрямі найближчим часом?
На який напрямок російські генерали роблять ставку?
Чи зможуть ЗСУ закріпитися на відвойованих позиціях?