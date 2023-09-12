«Усі 300-ті стали 200-ми»: перехоплення свідчать про великі втрати у армії РФ?

Українські війська продовжили контрнаступальні операції у Донецькій та Запорізькій областях та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області, повідомляє Американський інститут вивчення війни.

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У той же час російські війська тиснуть на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кременна і, за даними ISW, просунулися на Куп'янському напрямку (під Синьківкою). Підтвердження цього в інших ОСІНТерів немає.

Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що російські війська змінюють тактику та масово використовують безпілотники. Проте, з ексклюзивних перехоплень розмов російської армії, які опинилися у розпорядженні журналістів Донбас Реалії, стає зрозуміло, що армія РФ потерпає від навали українських дронів та нестачі кадрів і озброєння. Судячи із записів, російські воєначальники відряджають штурмовиків на смерть.

Міністерство оборони Великобританії, спираючись на аналітичні дані, говорить про те, що російська армія має нестачу бажаючих воювати проти України, а ГУР України заявляє про збільшення кількості дезертирів у російській армії. Так, звернень на лінію «Хочу жити» від росіян та їхніх родичів побільшало на 70% на день.

Чи справді Сили оборони України зараз переважають у небі над армією РФ?

Чи врятує російську армію зміна тактики, і в чому ця зміна полягає?

Що Росія зробить зі своїми дезертирами?

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