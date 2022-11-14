«Про гідність людського тіла». У Львові вийшов український переклад праці Івана Павла ІІ «Богослов’я тіла»

ЛЬВІВ ‒ Вперше українською мовою вийшла праця папи Івана Павла ІІ «Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов’я тіла». Це християнський погляд на людину, її тіло, роздуми про покликання до любові й життя, про значення тілесності й сексуальності.

Павло ІІ щосереди промовляв катехизи (тлумачення християнського вчення) і допомагав людям знайти відповіді на запитання про покликання людини, ким вона є, як можна бути щасливим, як жити у любові.

Над виданням книжки працював Український католицький університет.

Праця Івана Павла ІІ – це «християнське послання про гідність людського тіла – послання, якого потребує сучасний світ», так пояснив значення книги «Богослов’я тіла» для українців у передмові глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.

Ця праця папи раніше була перекладена різними мовами, але вперше вийшла в українському перекладі.

Розмови про переклад цієї праці Івана Павла ІІ розпочалися ще у 2016 році.

Революція папи Івана Павла ІІ – в тому, що він сказав, що людина – це цілісна особа

«Український переклад вийшов у важливий для нас момент, коли сімейні цінності піддаються переоцінці, є плюралізм сімейних цінностей.

Ця праця є представленням католицького погляду на людську статевість, місію людини, її життєве призначення.

У християнському середовищі популярною є думка, що людині треба дбати про спасіння душі, а тіло, то таке, відходить. Тобто, є викривлення розуміння людини, наголос на душі і мінімальний наголос на тіло.

Революція папи Івана Павла ІІ – в тому, що він сказав, що людина – це цілісна особа, яка на всіх вимірах свого буття ‒ тілесного, фізичного, інтелектуального, духовного, позначена статевістю, і тіло є інтегрального частиною людини.

Катехизи виголошені були 10 років після того, як у світі вибухнула сексуальна революція. 1968 рік ‒ початок статевої революції. У цьому випадку актуалізація вчення папи зводилась до того, що Католицька церква пропонувала інтелектуальний, богословський продукт, як відповідь на виклики часу», ‒ говорить перекладач, богослов Назарій Петрів.

За словами Назарія Петріва, книга українською мовою актуальна сьогодні в Україні, яка перебуває у стані жорстокої війни, коли весь світ бачить, що людина для Росії не є цінністю, що немає поваги до людини. А папа показує цінність людини, яка є духовно-тілесної істоти, і цю тілесність треба вміти поціновувати та інтегрувати.

Іван Павло ІІ почав працювати над темою богослов’я тіла у Кракові, будучи тоді священнослужителем Каролем Войтилою.

«Особистий досвід міг вплинути на те, що Кароль Войтила взявся за цю тему. Він рано втратив рідних, переживає війну, бачить звірства двох режимів: і нацистського, і радянського, бачив, як викривляються цінності людського тіла. Це непрямі впливи на формування ідеї «Богослов’я тіла», ‒ зауважує Назарій Петрів.

Коли Кароль Войтила був обраний Понтифіком у 1978 році. Він попросив привезти йому рукопис книги з Польщі, над якою продовжив роботу. Щосереди з 1979 протягом чотирьох років у Римі папа проголошував до вірних катехизи на тему богослов’я тіла.

Тематика тіла не завжди була увагою в католицькій богословській думці

«Іван Павло ІІ багато присвятив поясненню сакральності тіла. Його значення у житті людини, у стосунку людини з людиною, сакральність статевої суті людини розкриває. З’явилось багато теорій, які роз’єднують поняття любові від сексуальності, тому папа взявся за ці теми. Тематика тіла не завжди була увагою в католицькій богословській думці, Іван Павло ІІ закрив прогалину, яка існувала.

Важливо, що є вже ця праця українською мовою, бо сьогодні, у час війни, коїться маса злочинів на сексуальному ґрунті, зафіксовано зростання домашнього насильства. Важливо осмислити науковцям, богословам, соціологам, медикам значення людського тіла, чому воно має такі особливості, яким чином це допомагає людині рухатись до святості», ‒ наголосив у коментарі Радіо Свобода доктор філософії УКУ Юрій Підлісний.

Один із редакторів книги Петро Гусак продовжує думку, що катехизи Івана Павла ІІ побудовані на тлумаченні біблійних текстів і Понтифік показує цінність стосунків між чоловіком і жінкою, самої гідності тіла, людської статевості.

Темою подружжя і любові папа займався довший час

«Темою подружжя і любові папа займався довший час, бо як священник працював з молоддю, їздив у туристичні походи і розмовляв з людьми. Готував свої богословські роздуми як окрему книгу, коли був краківським кардиналом. Але його обрали папою, і тому не випадало підписувати книгу Кароль Войтила. Тому розклав книгу у рукописі на катехизи, які щосереди виголошував», ‒ каже Петро Гусак.

Книга «Чоловіком і жінкою сотворив їх: богослов’я тіла» в українському перекладі є один із проєктів Інституту родини та подружнього життя УКУ.