Переслідування за релігійні переконання неможливо компенсувати будівництвом мечеті ‒ активісти

Проросійський телеканал «Міллет», створений російською владою для кримськотатарської аудиторії, підбиваючи підсумки 2019 року, повідомив, що за минулий рік для мусульман Криму влада анексованого півострова зробила багато корисного.

«2 нові мечеті, 3 мінарети, майже 40 ділянок землі під будівництво релігійних споруд, 800 щасливих паломників, які вирушили в духовну подорож Хадж, і, звичайно, завершальний етап зведення найбільш довгоочікуваної мечеті ‒ Джума-джамі. І це лише за 12 місяців», ‒ повідомляє телеканал «Міллет».

Член Меджлісу кримськотатарського народу, керівник Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв вважає, що російська влада в Криму перетворила будівництво соборної мечеті в Сімферополі на політичний проєкт.

Я вірю, що соборна мечеть буде добудована, можливо, вже у 2020 році. Але це не гуманітарний і соціокультурний проєкт, а іміджевий і політичний проєкт Путіна, ‒ як Керченський міст

«Дійсно, на території тимчасово окупованого Криму ведеться активне будівництво соборної мечеті. І я вірю, що соборна мечеть буде добудована, можливо, вже у 2020 році. Але це не гуманітарний і соціокультурний проєкт, а іміджевий і політичний проєкт Путіна, ‒ як Керченський міст, автомагістраль «Таврида» й аеропорт», ‒ вважає експерт.

Барієв звернув увагу, що торік у Криму була безпрецедентна кількість арештів мусульман.

«Ми є свідками того, що кримських татар переслідують за релігійною ознакою, звинувачують у тероризмі, «суди» ухвалюють вироки з максимальними термінами. І все це робиться щодо мусульман, які ніколи в житті не робили терактів. Доказом моїх слів є 66 політичних в’язнів у так званій справі «Хізб ут-Тахрір». Тільки за 2019 рік було 35 нових арештів, чого не було в українські часи. До речі, про українські часи: хочу нагадати, що ще до окупації Криму все-таки було вирішене питання з відведенням землі (для будівництва мечеті ‒ ред.), розроблений проєкт, згідно з яким ведеться будівництво, і планувалося вести будівництво за підтримки Туреччини», ‒ зазначив експерт.

За словами члена Меджлісу, кримські мечеті перебувають під наглядом ФСБ Росії, яка шукає в них «нові жертви» репресій.

«Виходячи з інтерв’ю, зараз у Криму близько 400 мечетей, які переважно були збудовані або реставровані ще в «українські» часи, в тому числі за фінансування з держбюджету України. Айдер Ісмаїлов у своєму інтерв’ю говорив, що необхідно досягти дореволюційного рівня (до більшовицької революції в Росії 1917 року ‒ ред.), тобто довести кількість мечетей до 500. Це добрий намір, але такими темпами, як у 2019 році (2 мечеті за рік), знадобиться мінімум 50 років… Що ж, будівництво мечеті ‒ добра справа, головне, щоб мечеть не стала пасовищем для ФСБ, яка знаходитиме там нові жертви для Кремля. Раз нам не дали збудувати мечеть у вільному Криму, нехай Всевишній допоможе наблизити той час, коли Крим буде деокупований, і тоді мусульмани зможуть вільно здійснювати в мечеті намази, а представники інших віросповідань ‒ мирно жити зі своїми земляками», ‒ сказав Крим.Реалії експерт.

Кримськотатарський активіст Ісмаїл Рамазанов зазначає, що телеканал «Міллет» створений для кримських татар, але «своїм» для кримськотатарського народу він не став через проросійську пропагандистську спрямованість.

На тлі судових розглядів проти країни-агресора Росія шукає аргументи для світової спільноти, ‒ зокрема, такі, як будівництво соборної мечеті

«Не вважаю цей канал своїм національним, адже він має пропагандистський характер і витримує тон, який задає окупаційна влада. Мене здивувало, що вони згадують депортацію, тому що окупаційна влада забороняє навіть жалобні молебні, присвячені тим скорботним подіям. У Криму відбувається повна мілітаризація півострова, а мечеті будуються, щоб «замилити» очі європейським лідерам і демократичним країнам, які запровадили санкції проти Росії. На тлі судових розглядів проти країни-агресора Росія шукає аргументи для світової спільноти, ‒ зокрема, такі, як будівництво соборної мечеті», ‒ розповів Крим.Реалії активіст.

На думку активіста, жодні «пряники» від російської влади не змусять кримськотатарський народ припинити мирний спротив у Криму.

«Ні російська влада, ні росіяни, які підтримують режим, не розуміють, що пряник після батога для нашого народу не пройде. Ми пам’ятаємо викрадення, сотні арештів, це перекриває усі так звані «плюси». Що стосується будівництва соборної мечеті ‒ ті люди, які зараз на найвищих посадах в окупаційній владі в Криму, раніше перешкоджали будівництву цієї мечеті, у цьому весь цинізм того, що відбувається. Ми чудово знаємо, ким були та ким є зараз Константинов (спікер російського парламенту в Криму Володимир Константинов ‒ ред.), Аксьонов (голова російської влади в Криму Сергій Аксьонов ‒ ред.), і що все, що вони роблять, робиться лише на догоду Кремлю. Я глибоко переконаний, що ту шкоду, яку вони завдали Криму, кримськотатарському народу, ніякими релігійними спорудами та іншими «пряниками» не загасити. А колабораціоністам з-поміж мого народу ще належить дати відповідь, чому вони стали прислужувати окупантам, а не залишилися з народом, який у своїй більшості продовжує мирний спротив», ‒ вважає активіст.

За словами кримськотатарського активіста Різи Асанова, російська влада зробила все, щоб іслам перестав бути вільною релігією в Криму.

Я багато разів бачив, як у Сімферопольське СІЗО приходили православні священники, щоб провести релігійні обряди серед ув’язнених, але жодного разу не бачив там імама від ДУМК

«Не можна заперечувати те, що зроблено: дійсно, будують соборну мечеть у Сімферополі. Але, як завжди, існує велике «але». На мій погляд, муфтій Еміралі Аблаєв зробив дуже багато, щоб зробити іслам у Криму ручною релігією для Путіна. Комфорт і особистий добробут в обмін на повну лояльність Духовного управління мусульман Криму були узгоджені ще наприкінці 2014 року. Відтоді були знищені й зруйновані близько 30 мечетей у Криму. Я говорю про ті мечеті, які відмовилися служити ДУМК, чи то пак на хутбах (п’ятничних і святкових проповідях ‒ ред.) вихваляти Росію. 84 політичні в’язні, які переслідуються у справах «Хізб ут-Тахрір», ‒ це теж результат позиції муфтія. Я багато разів бачив, як у Сімферопольське СІЗО приходили православні священники, щоб провести релігійні обряди серед ув’язнених, але жодного разу не бачив там імама від ДУМК. Коли один мій знайомий імам закликав народ бути згуртованим ‒ він втратив своє посвідчення імама. Це сталося після того, як я на моїй сторінці у фейсбуці опублікував його звернення. Що стосується соборної мечеті, то вона мала будуватися на народні гроші, тому й називається соборна, а не на гроші пана Путіна. З приходом Росії до Криму іслам як вільна релігія практично знищений», ‒ розповів Крим.Реалії активіст.

Більшість кримських політв’язнів ‒ кримські татари або мусульмани іншого етнічного походження, вони фігурують у низці кримінальних справ, зокрема у «справах Хізб ут-Тахрір», «Таблігі Джемаат» (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні; Росія насаджує свою внутрішню заборону і в окупованому українському Криму). Правозахисники й адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ ‒ правовірні мусульмани.