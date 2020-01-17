Денісова закликає міжнародні організації звернути увагу на кримчан у російському ув'язненні

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова закликає представників міжнародних організацій відреагувати на порушення прав кримчан, які перебувають у російському ув'язненні.

«Закликаю верховного комісара ООН з прав людини Мішеля Бачелета, голову ОБСЄ Еді Раму, комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович і представників усіх дипломатичних місій використати всі механізми, можливості, повноваження, ресурси і відреагувати на всі ці кричущі факти порушення прав громадян України, щоб не допустити незворотних наслідків для їхнього здоров'я, а когось врятувати від смерті», – написала Денісова у Facebook.

Вона згадала низку ув'язнених кримчан, чиє становище викликає у неї особливе занепокоєння.

«Рустема Шейхалієва, Владлена Абдулкадирова поміщено в психіатричну лікарню, Олега Приходька ізолювали від зовнішнього світу, Тофіка Абдулгазієва і Джеміля Гафарова залишили вмирати в СІЗО», – написала Денісова.

Реакції представників згаданих організацій на цей заклик поки що немає.

До цього Денісова повідомляла про пухлину на обличчі в ув'язненого в Росії кримчанина Айдера Джеппарова, про зараження крові в СІЗО Сімферополя у Тофіка Абдулгазієва. Також, за інформацією українського омбудсмена, не надається медична допомога в ростовському СІЗО хворому Аліму Карімову.

Денісова закликала уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову «терміново вжити заходів» і «забезпечити проведення повного медичного обстеження та надання кваліфікованого лікування» ув'язненим кримчанам. Однак публічної реакції російського омбудсмена на це досі немає.

Раніше Денісова повідомляла, що в ув'язненні в Росії перебувають 115 громадян України, з яких понад 80 – кримські татари. У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.