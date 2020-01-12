Зробимо все можливе для звільнення політв'язнів – представництво президента в АРК

У День українського політв'язня представництво президента України в АР Крим висловило підтримку політв'язням із анексованого Криму і заявило про намір зробити все для їх звільнення.

«Саме в цей день 1972 року в Україні почався «генеральний погром» українського шістдесятництва (...) І сьогодні російська влада продовжує саджати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади й агресії Кремля. У в'язницях РФ і тимчасово окупованого Криму утримують сотні українських громадян за політично вмотивованими звинуваченнями. Тримайтеся! Спільними зусиллями зробимо все можливе для вашого звільнення! Чекаємо вдома! Пам'ятайте про політв'язнів минулого і сьогодення», – йдеться в повідомленні.

12 січня – День українського політв'язня, який відзначається з 1975 року за ініціативою В'ячеслава Чорновола.

Раніше уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова озвучувала різну кількість українських політв'язнів, які перебувають в ув'язненні в Росії: від 113 до 115, з яких понад 80 – кримські татари.

У списку Кримськотатарського ресурсного центру значаться 86 кримських політв'язнів. Такі ж цифри – у Кримської правозахисної групи.

Більшість кримчан, які очікують обміну – кримські татари, вони фігурують в низці кримінальних справ, у тому числі в «справах Хізб ут-Тахрір», «Таблігі Джемаат» (організації, заборонені в Росії, але дозволені в Україні). Правозахисники й адвокати називають ці кримінальні справи переслідуванням за релігійною ознакою. Фігуранти цих кримінальних справ – мусульмани.