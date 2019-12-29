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29 грудня 2019, Київ 20:58
Новини | Політика

Кримських полонених включать у наступний етап звільнення – представництво президента в АРК

У рамках обміну, що відбувся 29 грудня на Донбасі, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних

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Політичні в’язні, що перебувають на території Росії й анексованого нею Криму, будуть включені в наступний етап звільнення утримуваних осіб, заявляє Представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

«Протягом останніх кількох днів звучали питання щодо звільнення політичних бранців, що перебувають на території окупованого Криму та РФ. Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення. Жоден громадянин України, кримський татарин чи українець, не забутий. Боротьба за кожного нашого громадянина продовжується», – йдеться в повідомленні представництва у фейсбуці.

Всього в рамках обміну, що відбувся 29 грудня, підтримувані Росією угруповання «ДНР» і «ЛНР» видали Україні 76 людей: 12 військових і 64 цивільних.

18 грудня Служба безпеки України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила, що всього в полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 250 осіб.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова раніше повідомляла, що в ув’язненні в Росії залишаються 113 громадян України, із них – 89 кримських татар.

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