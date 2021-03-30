Хто був Петр Келлнер? Чотири погляди на найбагатшого чеха

Він починав у післякомуністичному вакуумі Чехословаччини на початку 1990-х, продаючи копіювальні машини й канцприладдя. Він зріс до грошовитих вершин ділового світу Чехії й став найбагатшою людиною країни, медіамагнатом, скромним філантропом, який уникав публічності, і тихим радником урядів.

Петр Келлнер, який загинув у вихідні в аварії вертольота в горах Аляски при заняттях спортом, був для когось улюбленцем, для когось пострахом. Його компанія PPF Group стала фінансовим велетнем із володіннями в галузях від страхування до нерухомості й зв’язку, від Центральної Європи до Китаю й далі.

Агентство Bloomberg оцінювало його статки в 15,7 мільйона доларів США, журнал Forbes у 17,5 мільйонів.

Як каже влада США, на цей час ніщо не свідчить про якусь іншу можливу причину катастрофи, крім як про нещасний випадок – можливо, людську помилку, а може, технічну проблему. Органи розслідування авіакатастроф і поліція штату Аляски далі ведуть розслідування.

За першими повідомленнями американських засобів інформації, вертоліт, схоже, недобрав кількох метрів висоти, щоб висадитися на вершині гори, звідки мав би початися маршрут геліскіінгу – з’їзду на лижах чи сноуборді непідготованим схилом із гори, куди можна дістатися тільки вертольотом. Гвинтокрил, ударившись об скелю, зазнав аварії і скотився скелястим схилом униз іще кількасот метрів.

Разом із Келлнером загинули ще чотири людини – його приятель із Чехії, двоє американських гідів і американський пілот. Іще один чеський приятель Келлнера вижив, він – у лікарні в важкому, але стабільному стані.

Смерть Келлнера гучно відгукнулася в Чехії, де повідомлення на цю тему займали чільні місця новинних і газетних сайтів весь день 29 березня, коли про це стало відомо, і ще багато де в Центральній Європі.

До вашої уваги швидкий огляд того, ким був Петр Келлнер.

Приватизація

Петр Келлнер, якому було 56 років, мав економічну освіту. А гострити свої зуби в капіталізмі він почав після того, як 1989 року Оксамитова революція поклала край комуністичній владі в країні. Його офіційна біографія каже, що кілька років він торгував канцелярським приладдям, зокрема, імпортував копіювальні машини і надавав сервісні послуги.

У той час він набрав достатньо фінансового капіталу і ділових зв’язків, щоб започаткувати інвестиційний фонд і почати інвестувати в державне майно, яке післякомуністична влада приватизовувала через ваучери, які можна було обміняти на акції.

Його «Перший приватизаційний фонд» (První privatizační fond – звідки й скорочення PPF) став для нього головним інструментом для інвестицій. Він скупив акції чи частки у власності більш ніж 200 підприємств, а потім здобув і 20-відсоткову частку в найбільшій страховій компанії Чехії, Česká pojišťovna.

Цей фонд Келлнера роками скуповував активи не тільки в Чехії й Словаччині, які виникли після поділу Чехословаччини, а й у низці інших східноєвропейських і центральноєвропейських країн. Нині активи PPF Group охоплюють галузі біотехнологій, телерадіомовлення, нерухомості, банківського сектору і споживчого кредитування. Ця група є важливим гравцем на ринку споживчого кредитування в Росії, також у цій країні вона інвестує в сільське господарство.

А угода 2007 року між чеською страховою компанією Česká pojišťovna й італійською Generali створила в Центральній і Східній Європі страхового велетня, який далі наростив багатства Келлнера. Коли 2012 року він вийшов із цього партнерства, він отримав за нього 2,5 мільярди євро.

Медіамагнат

Серед активів PPF Group у галузі телекомунікацій і зв’язку стала 2014 року мажоритарна частка в операторі фіксованого і мобільного телефонного зв’язку й інтернет-провайдері O2 в Чехії. 2018 року група Келлнера уклала угоду про купівлю компаній зв’язку в Угорщині, Болгарії, Чорногорії й Сербії від норвезької компанії Telenor на суму в 2,8 мільярда євро.

А маєтки Келлнера в галузях засобів інформації, особливо телекомпаній, принесли йому не тільки прибутки, а й ретельну увагу до його дій.

2004 року PPF Group реструктурувала найбільший чеський телеканал Nova, а потім продала його базованій у США компанії Central European Media Enterprises (CME). Пізніше Келлнер увійшов до її ради директорів.

Протягом наступного десятиліття CME купила, а потім продала, медійні активи в Румунії. 2019 року група Келлнера заявила, що бажає викупити частки всіх інших акціонерів CME, зокрема й американського велетня Time Warner, і стати єдиним власником компанії. Вартість такої операції оцінювали в 2,1 мільярда доларів.

Нині медійна діяльність CME охоплює п’ять європейських країн, де ця компанія має понад 30 телеканалів – за її заявами, вони мають 45 мільйонів глядачів. У Болгарії вона також має чотири радіостанції.

Купівля групою Келлнера компанії CME посеред загальної тенденції скуповування впливовими бізнесовими інтересами незалежних засобів інформації чи перебрання контролю над ними спричинило попередження чеського Фонду незалежної журналістики – неурядового фонду, який таку журналістику підтримує.

«Останні роки засвідчили, що ситуація, коли найбільші підприємці і їхні групи скуповують найвпливовіші медіа в країні, засадничим чином підриває довіру до їхньої незалежності і чинить тиск і на самих журналістів, – заявив цей фонд 2019 року. – Остання оборудка Петра Келлнера продовжує такий шлях».

Чех у Китаї

Одним із найприбутковіших активів PPF Group стала одна з найперших її інвестицій – небанківська кредитна установа Home Credit.

Наприкінці 1990-х років Келлнер використовував її для скуповування банків у Чехії і Словаччині, а потім розширив її дільність на Росію, де вона швидко обійняла домінантну позицію завдяки швидкому й без зайвих труднощів оформленню споживчих кредитів людям, які не мали кредитної історії, що її вимагають банки.

У Китаї компанія Home Credit стала першим повністю ліцензованим іноземним гравцем на цьому полі вже через два роки після першого виходу на китайський ринок. Там вона скористалася на швидкому економічному зростанні країни, як і на зростанні споживчих апетитів китайців, і стала кредитувати все що завгодно – від іпотек і легких грошових кредитів до купівель таких речей, як дорогих мобільних телефонів, автомобілів чи персональних комп’ютерів. Стратегія виявилась успішною і перетворила Home Credit на один із головних активів усієї PPF Group.

Як писав 2019 року чеський новинний сайт Aktuálně.cz, у Китаї Home Credit надала кредитів на суму близько 300 мільярдів чеських крон, а це близько 13 мільярдів доларів США, з моменту першої появи на тому ринку.

Просування Home Credit на китайському ринку зазнало труднощів на самому кінці 2019-го й на початку 2020 року, коли Китай зі своїми споживачами закрився на суворий карантин у межах урядових заходів для боротьби з пандемією COVID-19.

А в Чехії китайські інвестиції PPF Group відобразилися в підтримці, яку Келлнер став надавати поглибленню зв’язків його країни з Китаєм. Він їздив із президентом Мілошем Земаном у бізнесові виїзди до Китаю, що викликало критику в деяких чеських політичних колах.

2019 року сайт Aktuálně.cz повідомляв, що компанія Home Credit таємно найняла піар-компанію для поліпшення образу Китаю в Чехії.

Усе це різко критикували ліберальні чеські парламентарі, прихильні до Тайваню в його протистоянні з Пекіном і, навпаки, неприхильні до консервативного китайського комунізму.

Посадовці Home Credit пізніше заявляли, що та рекламна кампанія мала на меті лише «модерувати дебати про Китай, вносити в них релевантні елементи, щоб вони вирівнялися з крайнощів, які тут існують», щодо бізнесу і життя в Китаї.

Майбутнє PPF

Найвпливовіші політичні постаті Чехії, такі, як Земан чи прем’єр-міністр Андрей Бабіш, публічно висловили сум у зв’язку зі смертю Келлнера.

А інвестори й аналітики тим часом замислилися над питанням, що буде означати смерть Келлнера для його PPF Group, яка була його власністю більш ніж на 98 відсотків.

Home Credit планував випустити акції на біржі в Гонконгу, але ці плани відклали через пандемію. PPF Group також раніше давала знати, що збирається консолідувати деякі зі своїх банківських операцій у Європі і свій віртуальний банк-стартап Air Bank.

Як коротко повідомила група, її діяльністю продовжить керувати Ладіслав Бартонічек, нині керівник її телекомунікаційного відділення. Він є одним із двох власників більших часток акцій PPF Group, якими не володів сам Келлнер.

Іншим таким акціонером є Жан-Паскаль Дюв’єсар, генеральний директор компанії Home Credit – обидва вони мають більш ніж по пів відсотка акцій групи.

Перед цим PPF Group, яка офіційно працює в Нідерландах, висловила глибокий жаль із приводу загибелі свого засновника.

«Його професійне життя було повне неймовірної працездатності й креативності, але його приватне життя належало родині й дітям», – заявили в компанії. У Келлнера залишилася дружина і четверо дітей.

Петр Келлнер був відомий тим, що уникав публічності і за багато років дав лише лічені інтерв’ю. Він і його родина заснували добре відомий доброчинний фонд, який надавав мільйони на освіту в Чехії.

В останньому наразі річному звіті компанії за 2019 рік, що був оприлюднений наприкінці липня 2020-го, Келлнер виклав свої думки про неї і про минулий рік, який Чехія, як і решта світу, переживала в протистоянні пандемії COVID-19.

«Ми знаємо, що кожна криза – це також можливість і що проблеми існують для того, щоб ми їх вирішували і долали. Життя полягає в тому, що ми, власне, робимо, що наша праця приносить іншим. Те реальне й відчутне, що видно за нами, насправді вказує, що буде перед нами», – заявив Келлнер.