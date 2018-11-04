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04 Листопад 2018, Київ 10:23
Фотогалереї

Сліди ГУЛАГу: в пошуках сталінських таборів – фоторепортаж

Пошукові групи чеських ентузіастів розшукують на території колишнього СРСР сліди ГУЛАГу
Покинутий паровоз сталінської &laquo;Дороги смерті&raquo;
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Покинутий паровоз сталінської «Дороги смерті»
Інструменти, що залишилися від в&#39;язнів ГУЛАГу в покинутій урановій шахті в районі Кодара в північній частині Забайкалля
2 Інструменти, що залишилися від в'язнів ГУЛАГу в покинутій урановій шахті в районі Кодара в північній частині Забайкалля
Тачка в трудовому таборі стоїть на тому самому міcці, де її залишив в&#39;язень 67 років тому
3 Тачка в трудовому таборі стоїть на тому самому міcці, де її залишив в'язень 67 років тому
Ці рідкісні світлини були зроблені групою чеських мандрівників, які хочуть задокументувати те, що залишилося від сталінської мережі таборів в СРСР
4 Ці рідкісні світлини були зроблені групою чеських мандрівників, які хочуть задокументувати те, що залишилося від сталінської мережі таборів в СРСР
У 2009 році після декількох поїздок із наплічниками по Росії Степан Черноушек разом із групою своїх друзів-чехів зробив те, що він сам називає &laquo;паломництвом&raquo; у сибірську Арктику, і знайшов залишки тоді маловідомого, забутого сталінського проекту будівництва Трансполярної залізничної магістралі &ndash; &laquo;Дороги смерті&raquo;, як її називали
5 У 2009 році після декількох поїздок із наплічниками по Росії Степан Черноушек разом із групою своїх друзів-чехів зробив те, що він сам називає «паломництвом» у сибірську Арктику, і знайшов залишки тоді маловідомого, забутого сталінського проекту будівництва Трансполярної залізничної магістралі – «Дороги смерті», як її називали
Черноушек розповів Радіо Свобода, що ця поїздка відкрила йому очі: &laquo;Там були листи в&#39;язнів ГУЛАГу ... предмети побуту життя в таборі. Це було дивно, я не можу собі уявити, щоб нацистські табори в Європі були ось так занедбані&raquo;
6 Черноушек розповів Радіо Свобода, що ця поїздка відкрила йому очі: «Там були листи в'язнів ГУЛАГу ... предмети побуту життя в таборі. Це було дивно, я не можу собі уявити, щоб нацистські табори в Європі були ось так занедбані»
Так народився проект Gulag.cz, присвячений дослідженню сталінських трудових таборів
7 Так народився проект Gulag.cz, присвячений дослідженню сталінських трудових таборів
Після поїздки в Сибір у 2009 році команда Gulag.cz ще три рази їздила до Росії. Одна з поїздок &ndash; в район гірського хребта Кодар, де розташовані уранові шахти, з яких в&#39;язні ГУЛАГу в буквальному сенсі слова руками діставали матеріал для радянської ядерної програми
8 Після поїздки в Сибір у 2009 році команда Gulag.cz ще три рази їздила до Росії. Одна з поїздок – в район гірського хребта Кодар, де розташовані уранові шахти, з яких в'язні ГУЛАГу в буквальному сенсі слова руками діставали матеріал для радянської ядерної програми
Будка однієї з &laquo;жахливих&raquo; собак, які охороняли в&#39;язнів ГУЛАГу на російській Півночі. Вони спеціально були натреновані на людей. Після закриття табору собак розстріляли. Підсумком експедицій до Росії стало створення &laquo;віртуального музею&raquo;, в якому команда Gulag.cz детально відтворила сталінський табір
9 Будка однієї з «жахливих» собак, які охороняли в'язнів ГУЛАГу на російській Півночі. Вони спеціально були натреновані на людей. Після закриття табору собак розстріляли.
Підсумком експедицій до Росії стало створення «віртуального музею», в якому команда Gulag.cz детально відтворила сталінський табір
Але історична експедиція на просторах Росії може обернутися і невдачею
10 Але історична експедиція на просторах Росії може обернутися і невдачею
У 2013 році Черноушек зі своєю командою ретельно і довго планували поїздку, приїхали втомлені на місце колишнього табору, але тільки для того, щоб зрозуміти &ndash; все було знищено пожежею. А потім зламався мотор човна, і вони чотири дні просто пливли за течією
11 У 2013 році Черноушек зі своєю командою ретельно і довго планували поїздку, приїхали втомлені на місце колишнього табору, але тільки для того, щоб зрозуміти – все було знищено пожежею. А потім зламався мотор човна, і вони чотири дні просто пливли за течією
Мобільного зв&#39;язку немає. Сотні кілометрів до найближчого населеного пункту. Черноушек каже, що вони відчували себе абсолютно як &laquo;бранці тайги&raquo;. Врешті-решт їх підібрав моторний човен, який пропливав повз них
12 Мобільного зв'язку немає. Сотні кілометрів до найближчого населеного пункту. Черноушек каже, що вони відчували себе абсолютно як «бранці тайги». Врешті-решт їх підібрав моторний човен, який пропливав повз них
Небезпеку становлять і дикі тварини. Черноушек каже, що команда досліджує ліс і болота без зброї. Досі їм щастило: вони не зустріли жодного ведмедя
13 Небезпеку становлять і дикі тварини. Черноушек каже, що команда досліджує ліс і болота без зброї. Досі їм щастило: вони не зустріли жодного ведмедя
Туалети в бараках ув&#39;язнених. Черноушек розповів, що у нього в планах ще кілька поїздок до Росії після того, як він повернеться зі США
14 Туалети в бараках ув'язнених. Черноушек розповів, що у нього в планах ще кілька поїздок до Росії після того, як він повернеться зі США
Над колишнім табором ГУЛАГу &ndash; хрест. На дошці написано: &laquo;Нові мученики Росії&raquo;. Черноушек каже, що вирішив присвятити себе цим дослідженням, тому що йому б хотілося, щоб люди пам&#39;ятали темні сторінки історії &nbsp;
15 Над колишнім табором ГУЛАГу – хрест. На дошці написано: «Нові мученики Росії». Черноушек каже, що вирішив присвятити себе цим дослідженням, тому що йому б хотілося, щоб люди пам'ятали темні сторінки історії
 
На березі річки під час експедиції 2009 року. &laquo;Ми хотіли показати людям, що ці табори &ndash; не таке вже й далеке минуле, і вони насправді існували&raquo;,&nbsp;&ndash; каже Степан Черноушек
16 На березі річки під час експедиції 2009 року. «Ми хотіли показати людям, що ці табори – не таке вже й далеке минуле, і вони насправді існували», – каже Степан Черноушек
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