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04 Листопад 2018, Київ 10:23
Фотогалереї
Сліди ГУЛАГу: в пошуках сталінських таборів – фоторепортаж
04 Листопад 2018, 10:00
Пошукові групи чеських ентузіастів розшукують на території колишнього СРСР сліди ГУЛАГу
1
Покинутий паровоз сталінської «Дороги смерті»
2
Інструменти, що залишилися від в'язнів ГУЛАГу в покинутій урановій шахті в районі Кодара в північній частині Забайкалля
3
Тачка в трудовому таборі стоїть на тому самому міcці, де її залишив в'язень 67 років тому
4
Ці рідкісні світлини були зроблені групою чеських мандрівників, які хочуть задокументувати те, що залишилося від сталінської мережі таборів в СРСР
5
У 2009 році після декількох поїздок із наплічниками по Росії Степан Черноушек разом із групою своїх друзів-чехів зробив те, що він сам називає «паломництвом» у сибірську Арктику, і знайшов залишки тоді маловідомого, забутого сталінського проекту будівництва Трансполярної залізничної магістралі – «Дороги смерті», як її називали
6
Черноушек розповів Радіо Свобода, що ця поїздка відкрила йому очі: «Там були листи в'язнів ГУЛАГу ... предмети побуту життя в таборі. Це було дивно, я не можу собі уявити, щоб нацистські табори в Європі були ось так занедбані»
7
Так народився проект Gulag.cz, присвячений дослідженню сталінських трудових таборів
8
Після поїздки в Сибір у 2009 році команда Gulag.cz ще три рази їздила до Росії. Одна з поїздок – в район гірського хребта Кодар, де розташовані уранові шахти, з яких в'язні ГУЛАГу в буквальному сенсі слова руками діставали матеріал для радянської ядерної програми
9
Будка однієї з «жахливих» собак, які охороняли в'язнів ГУЛАГу на російській Півночі. Вони спеціально були натреновані на людей. Після закриття табору собак розстріляли.
Підсумком експедицій до Росії стало створення «віртуального музею», в якому команда Gulag.cz детально відтворила сталінський табір
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Але історична експедиція на просторах Росії може обернутися і невдачею
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У 2013 році Черноушек зі своєю командою ретельно і довго планували поїздку, приїхали втомлені на місце колишнього табору, але тільки для того, щоб зрозуміти – все було знищено пожежею. А потім зламався мотор човна, і вони чотири дні просто пливли за течією
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Мобільного зв'язку немає. Сотні кілометрів до найближчого населеного пункту. Черноушек каже, що вони відчували себе абсолютно як «бранці тайги». Врешті-решт їх підібрав моторний човен, який пропливав повз них
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Небезпеку становлять і дикі тварини. Черноушек каже, що команда досліджує ліс і болота без зброї. Досі їм щастило: вони не зустріли жодного ведмедя
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Туалети в бараках ув'язнених. Черноушек розповів, що у нього в планах ще кілька поїздок до Росії після того, як він повернеться зі США
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Над колишнім табором ГУЛАГу – хрест. На дошці написано: «Нові мученики Росії». Черноушек каже, що вирішив присвятити себе цим дослідженням, тому що йому б хотілося, щоб люди пам'ятали темні сторінки історії
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На березі річки під час експедиції 2009 року. «Ми хотіли показати людям, що ці табори – не таке вже й далеке минуле, і вони насправді існували», – каже Степан Черноушек
Сліди ГУЛАГу: в пошуках сталінських таборів – фоторепортаж
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