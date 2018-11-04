Сліди ГУЛАГу: в пошуках сталінських таборів – фоторепортаж

11 У 2013 році Черноушек зі своєю командою ретельно і довго планували поїздку, приїхали втомлені на місце колишнього табору, але тільки для того, щоб зрозуміти – все було знищено пожежею. А потім зламався мотор човна, і вони чотири дні просто пливли за течією