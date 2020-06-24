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24 червня 2020, Київ 14:36
Фотогалереї

Без парадів. Інший бік Другої світової війни в Криму – фото

Що в брежнєвські часи в СРСР, що в Росії новітнього часу розповідь про Другу світову війну посідає важливе місце в державній пропаганді. Чорно-білі тони, звіроподібні вороги, масові подвиги, свої надлюдські герої – і одні тріумфи. Поразки ж замовчувалися або затушовувалися.

Після 2014 року в Криму в публічному просторі домінує саме «російська версія» війни – з упором на героїзм одних і масовий колабораціонізм інших.

24 червня, в день проведення російського параду перемоги на півострові, Крим.Реалії згадують, якою була інша, «непарадна» сторона Другої світової війни в Криму – з трагедіями, буденністю і навіть гумором.

Частина використаних фото – власність Федерального архіву Німеччини, що поширюється на умовах ліцензії Creative Commons.
Атаку німецької армії на Крим не можна назвати раптовою, і все ж півострів не був готовий до оборони. Радянські війська поступалися противнику і в кількості, і в умінні, крім того, були розосереджені по всьому Криму. Як тільки Вермахт прорвався через Перекоп, доля півострова була вирішена. На фото: німецькі війська пробивають радянську оборону на Перекопі, жовтень 1941 року​
1 Атаку німецької армії на Крим не можна назвати раптовою, і все ж півострів не був готовий до оборони. Радянські війська поступалися противнику і в кількості, і в умінні, крім того, були розосереджені по всьому Криму. Як тільки Вермахт прорвався через Перекоп, доля півострова була вирішена.

На фото: німецькі війська пробивають радянську оборону на Перекопі, жовтень 1941 року​
Севастополь залишився останнім радянським оплотом в Криму. Для захисту від бомбардувань спецкомбінат №1 з виробництва боєприпасів розмістили в штольнях у Троїцькій балці на глибині 60 метрів &ndash; там працювали дві тисячі осіб. Цим штольням &laquo;пощастило&raquo; &ndash; їх радянські війська наприкінці червня 1942 року підірвали порожніми. Штольні в Інкермані знищили разом із людьми в них. &nbsp; На фото: виробництво боєприпасів у севастопольській штольні, листопад 1941 року
2 Севастополь залишився останнім радянським оплотом в Криму. Для захисту від бомбардувань спецкомбінат №1 з виробництва боєприпасів розмістили в штольнях у Троїцькій балці на глибині 60 метрів – там працювали дві тисячі осіб. Цим штольням «пощастило» – їх радянські війська наприкінці червня 1942 року підірвали порожніми. Штольні в Інкермані знищили разом із людьми в них.
 
На фото: виробництво боєприпасів у севастопольській штольні, листопад 1941 року
Незважаючи на стан облоги, звичайне життя в місті тривало. Навчальний процес &ndash; у тому числі. Лише під час німецького авіанальоту або артобстрілу учні з книжками перебиралися до бомбосховища, обладнаного в підвалі школи. &nbsp; На фото: учні біля входу в бомбосховище під школою в Севастополі, квітень 1942 року
3 Незважаючи на стан облоги, звичайне життя в місті тривало. Навчальний процес – у тому числі. Лише під час німецького авіанальоту або артобстрілу учні з книжками перебиралися до бомбосховища, обладнаного в підвалі школи.
 
На фото: учні біля входу в бомбосховище під школою в Севастополі, квітень 1942 року
Зображена на фото українка Людмила Павличенко &ndash; найуспішніша в історії жінка-снайпер. Вона захищала Одесу і Севастополь, була евакуйована і вирушила з делегацією молоді в США і Канаду. &nbsp; Переконуючи союзників відкрити фронт у Європі, вона сказала: &laquo;Мені 25 років, на фронті я встигла знищити 309 фашистських загарбників. Чи не здається вам, джентльмени, що ви занадто довго ховаєтеся за моєю спиною?&raquo;. &nbsp; За різними даними, майже третина захисників Севастополя були українцями
4 Зображена на фото українка Людмила Павличенко – найуспішніша в історії жінка-снайпер. Вона захищала Одесу і Севастополь, була евакуйована і вирушила з делегацією молоді в США і Канаду.
 
Переконуючи союзників відкрити фронт у Європі, вона сказала: «Мені 25 років, на фронті я встигла знищити 309 фашистських загарбників. Чи не здається вам, джентльмени, що ви занадто довго ховаєтеся за моєю спиною?».
 
За різними даними, майже третина захисників Севастополя були українцями
У грудні 1941 року Керченський півострів був відбитий радянськими військами, але в травні 1942 року німецько-румунські частини знову його завоювали. Загибель Кримського фронту в мініатюрі нагадувала розгром усієї Червоної армії влітку 1941 року. На передньому плані фото &ndash; тіла загиблих червоноармійців. Севастополь пав через півтора місяці після поразки радянських військ під Керчю. &nbsp; На фото: румунські війська наступають на Керченському півострові, травень 1942 року
5 У грудні 1941 року Керченський півострів був відбитий радянськими військами, але в травні 1942 року німецько-румунські частини знову його завоювали. Загибель Кримського фронту в мініатюрі нагадувала розгром усієї Червоної армії влітку 1941 року. На передньому плані фото – тіла загиблих червоноармійців. Севастополь пав через півтора місяці після поразки радянських військ під Керчю.
 
На фото: румунські війська наступають на Керченському півострові, травень 1942 року
У перші два роки війни Червона армія втратила полоненими більше, ніж убитими. Те саме було і в Криму &ndash; там сотні тисяч бійців виявилися оточеними (як під Керчю) або ж кинутими напризволяще своїми командирами (як під Севастополем). Дослідники зазначають, що в Росії ця сторінка війни замовчується. &nbsp; На фото: радянські солдати, полонені на Керченському півострові, травень 1942 року
6 У перші два роки війни Червона армія втратила полоненими більше, ніж убитими. Те саме було і в Криму – там сотні тисяч бійців виявилися оточеними (як під Керчю) або ж кинутими напризволяще своїми командирами (як під Севастополем). Дослідники зазначають, що в Росії ця сторінка війни замовчується.
 
На фото: радянські солдати, полонені на Керченському півострові, травень 1942 року
Ще один маловідомий аспект Другої світової &ndash; біженці і насильно переміщені особи. Десятки мільйонів людей змінили, в основному, не з власної волі, місце проживання. Не став винятком і Крим, де під час партизанських атак і контрпартизанських дій окупантів безліч сіл були зруйновані, а їхні жителі &ndash; переселені. &nbsp; На фото: кримськотатарські біженки на Південному узбережжі Криму, літо 1942 року
7 Ще один маловідомий аспект Другої світової – біженці і насильно переміщені особи. Десятки мільйонів людей змінили, в основному, не з власної волі, місце проживання. Не став винятком і Крим, де під час партизанських атак і контрпартизанських дій окупантів безліч сіл були зруйновані, а їхні жителі – переселені.
 
На фото: кримськотатарські біженки на Південному узбережжі Криму, літо 1942 року
Незважаючи на те, що Німеччина не мала у своєму розпорядженні бойові кораблі на Чорному морі, радянський флот зазнав величезних втрат від мін (у тому числі і власних), а також авіаударів повітряних сил нацистської Німеччини. На фото: фок-щогла крейсера &laquo;Червона Україна&raquo; в Севастополі, липень 1942 року​
8 Незважаючи на те, що Німеччина не мала у своєму розпорядженні бойові кораблі на Чорному морі, радянський флот зазнав величезних втрат від мін (у тому числі і власних), а також авіаударів повітряних сил нацистської Німеччини.

На фото: фок-щогла крейсера «Червона Україна» в Севастополі, липень 1942 року​
Уцілілим севастопольцям все так само потрібно було готувати їжу і прати одяг. А оскільки майже все місто лежало в руїнах, люди поверталися до старих перевірених практик. На фото: місцеві жінки перуть у Севастопольській бухті, липень 1942 року​
9 Уцілілим севастопольцям все так само потрібно було готувати їжу і прати одяг. А оскільки майже все місто лежало в руїнах, люди поверталися до старих перевірених практик.

На фото: місцеві жінки перуть у Севастопольській бухті, липень 1942 року​
Після війни, згідно з німецькими планами, Крим мав стати одним з найбільш процвітаючих курортів Третього рейху. На фото: німецькі солдати відпочивають на пляжі на Південному узбережжі Криму, літо 1942 року​
10 Після війни, згідно з німецькими планами, Крим мав стати одним з найбільш процвітаючих курортів Третього рейху.

На фото: німецькі солдати відпочивають на пляжі на Південному узбережжі Криму, літо 1942 року​
Націоналізація по-німецьки: напис на плакаті свідчить, що цей об&#39;єкт реквізований і не може бути нікому переданий без особливого дозволу командувача. На фото: голова пам&#39;ятника Леніну, липень 1942 року​
11 Націоналізація по-німецьки: напис на плакаті свідчить, що цей об'єкт реквізований і не може бути нікому переданий без особливого дозволу командувача.

На фото: голова пам'ятника Леніну, липень 1942 року​
Ніщо людське не було чуже навіть еліті німецької армії &ndash; морським офіцерам. Хтось, гуляючи Воронцовським палацом, надів на лева свого кашкета і сфотографував. Судячи з кількості зроблених знімків, цей палац користувався серед окупантів особливою &quot;любов&#39;ю&quot;. На фото: лев з Воронцовського палацу в Алупці, липень 1942 року
12 Ніщо людське не було чуже навіть еліті німецької армії – морським офіцерам. Хтось, гуляючи Воронцовським палацом, надів на лева свого кашкета і сфотографував. Судячи з кількості зроблених знімків, цей палац користувався серед окупантів особливою "любов'ю".

На фото: лев з Воронцовського палацу в Алупці, липень 1942 року
У нацистських таборах загинули мільйони радянських бійців (у тому числі &ndash; сотні тисяч в Криму), однак не всі представники Третього рейху поводилися з ними по-звірячому. &nbsp; На фото: німецький солдат дає прикурити радянському полоненому, червень 1943 року
13 У нацистських таборах загинули мільйони радянських бійців (у тому числі – сотні тисяч в Криму), однак не всі представники Третього рейху поводилися з ними по-звірячому.
 
На фото: німецький солдат дає прикурити радянському полоненому, червень 1943 року
Але й про ідеалізацію окупації не йдеться. Зображене оголошення було сфотографовано в 1944 році, але з&#39;явилося, зрозуміло, набагато раніше. Поділ міст на зони для &laquo;істинних арійців&raquo; і для всіх інших &ndash; звична нацистська практика. &nbsp; На фото: оголошення про початок &laquo;забороненої зони&raquo; на Приморському бульварі Севастополя, травень 1944 року
14 Але й про ідеалізацію окупації не йдеться. Зображене оголошення було сфотографовано в 1944 році, але з'явилося, зрозуміло, набагато раніше. Поділ міст на зони для «істинних арійців» і для всіх інших – звична нацистська практика.
 
На фото: оголошення про початок «забороненої зони» на Приморському бульварі Севастополя, травень 1944 року
Згідно з даними радянських і російських істориків, Крим був звільнений нібито за 35 днів (у квітні-травні 1944 року), тоді як нацистам довелося витратити на завоювання півострова півтора року. Насправді вигнання окупантів з Криму почалося в листопаді 1943 року зі взяття Перекопу на півночі й Ельтігена на сході. Потім німецькі війська зупинили радянську армію, вона відновила наступ лише через пів року. На фото: форсування Сиваша військами 4-го Українського фронту, листопад 1943 року​
15 Згідно з даними радянських і російських істориків, Крим був звільнений нібито за 35 днів (у квітні-травні 1944 року), тоді як нацистам довелося витратити на завоювання півострова півтора року. Насправді вигнання окупантів з Криму почалося в листопаді 1943 року зі взяття Перекопу на півночі й Ельтігена на сході. Потім німецькі війська зупинили радянську армію, вона відновила наступ лише через пів року.

На фото: форсування Сиваша військами 4-го Українського фронту, листопад 1943 року​
Денацифікація почалася з очищення Криму від символів окупації ще до Нюрнберзького трибуналу. На фото: радянські солдати знімають свастику з воріт заводу в Керчі, листопад 1943 року​
16 Денацифікація почалася з очищення Криму від символів окупації ще до Нюрнберзького трибуналу.

На фото: радянські солдати знімають свастику з воріт заводу в Керчі, листопад 1943 року​
Справжнє обличчя війни &ndash; вбиті горем матері й сестри над тілами мертвих синів і братів. &nbsp; На фото: севастопольці біла тіл близьких, знайдених після звільнення міста, травень 1944 року
17 Справжнє обличчя війни – вбиті горем матері й сестри над тілами мертвих синів і братів.
 
На фото: севастопольці біла тіл близьких, знайдених після звільнення міста, травень 1944 року
Тих, хто вижив, чекали суворі часи. Крим був зруйнований бойовими діями, а також спустошений нацистськими розстрілами, угонами на роботу і радянськими депортаціями. З 1,2 мільйона кримчан, які зустріли війну, побачили її закінчення на рідній землі приблизно 400 тисяч &ndash; в три рази менше. &nbsp; На фото: жителі Севастополя на вулицях зруйнованого міста, червень 1944 року
18 Тих, хто вижив, чекали суворі часи. Крим був зруйнований бойовими діями, а також спустошений нацистськими розстрілами, угонами на роботу і радянськими депортаціями. З 1,2 мільйона кримчан, які зустріли війну, побачили її закінчення на рідній землі приблизно 400 тисяч – в три рази менше.
 
На фото: жителі Севастополя на вулицях зруйнованого міста, червень 1944 року
На фото в центрі &ndash; молодий моряк Дмитро Вольнов, учасник оборони Севастополя і звільнення міста, зустрічається з матір&#39;ю і братом, які пережили окупацію
19 На фото в центрі – молодий моряк Дмитро Вольнов, учасник оборони Севастополя і звільнення міста, зустрічається з матір'ю і братом, які пережили окупацію
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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