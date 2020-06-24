Без парадів. Інший бік Другої світової війни в Криму – фото

Що в брежнєвські часи в СРСР, що в Росії новітнього часу розповідь про Другу світову війну посідає важливе місце в державній пропаганді. Чорно-білі тони, звіроподібні вороги, масові подвиги, свої надлюдські герої – і одні тріумфи. Поразки ж замовчувалися або затушовувалися.
Після 2014 року в Криму в публічному просторі домінує саме «російська версія» війни – з упором на героїзм одних і масовий колабораціонізм інших.
24 червня, в день проведення російського параду перемоги на півострові, Крим.Реалії згадують, якою була інша, «непарадна» сторона Другої світової війни в Криму – з трагедіями, буденністю і навіть гумором.
Частина використаних фото – власність Федерального архіву Німеччини, що поширюється на умовах ліцензії Creative Commons.
Після 2014 року в Криму в публічному просторі домінує саме «російська версія» війни – з упором на героїзм одних і масовий колабораціонізм інших.
24 червня, в день проведення російського параду перемоги на півострові, Крим.Реалії згадують, якою була інша, «непарадна» сторона Другої світової війни в Криму – з трагедіями, буденністю і навіть гумором.
Частина використаних фото – власність Федерального архіву Німеччини, що поширюється на умовах ліцензії Creative Commons.
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