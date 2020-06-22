Патріарх РПЦ Кирило «сердечно привітав» росіян із днем нападу Німеччини

Патріарх Російської православної церкви Кирило, який супроводжував президента Володимира Путіна при відвідинах нещодавно відкритого неподалік Москви головного храму Міністерства оборони Росії, привітав росіян із роковинами нападу нацистської Німеччини на тодішній СРСР 1941 року.

У перебігу відвідин він виступив перед вишикуваними лавами російських військових і на завершення промови заявив: «Зі знаменним, скорботним, але одночасно урочистим днем усіх вас сердечно вітаю».

Слова Кирила викликали суперечливі реакції в соціальних мережах: багато хто висловив здивування в зв’язку з «привітанням» із днем нападу Німеччини.

22 червня 1941 року нацистська Німеччина, всупереч союзницьким відносинам зі сталінським Радянським Союзом, напала на СРСР. Німецько-радянська війна стала одним зі значних епізодів Другої світової війни. В СРСР її називали, а тепер далі називають і в нинішній Росії «Великою Вітчизняною війною».

У Росії 22 червня вшановують пам’ятний день – День пам’яті і скорботи.

Також цей день вшановують і в низці інших післярадянських держав, зокрема, в Україні як День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни.

Для України Друга світова війна почалася в вересні 1939 року, коли Радянський Союз, діючи відповідно до таємної радянсько-німецької домовленості, спільно з нацистською Німеччиною здійснив поділ Польщі, захопивши й окупувавши західні українські території, які на той час належали Польщі.