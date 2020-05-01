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01 травня 2020, Київ 19:39
Новини | Міжнародні

РПЦ: зображення Путіна в головному храмі Збройних сил Росії не буде

Процес створення мозаїки з зображенням Путіна й інших чільних російських посадовців для храму ЗС Росії, фото, оприлюднене «МБХ медіа»

У Російській православній церкві повідомили, що в її головному храмі для Збройних сил Росії не буде мозаїчного панно з зображенням президента Росії Володимира Путіна, яке готували для цього храму.

Як повідомив настоятель іще не добудованого храму в Підмосков’ї єпископ Клинський РПЦ Стефан, таке рішення пов’язане з думкою самого Путіна.

Як сказав він російському агентству «РБК», Путін вирішив, що «його зображення передчасне».

Інший діяч РПЦ, причетний до цього храму, голова художньої ради, що опікується будівництвом, протоієрей Леонід (Калінін) повідомив агентству, що мозаїчне панно, яке готували для храму, збережуть і виставлять у музеї чи ще в якомусь належному місці.

Він також підтвердив, що замість панно з Путіним у цьому храмі планують зобразити церковну процесію, яка відбулася 2014 року в дні захоплення Росією українського Криму.

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Собор, зведення якого завершують у російській Москві на честь перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, прикрашають пишним інтер'єром та суперечливими за змістом мозаїками.

Про підготовані для храму зображення Володимира Путіна і ще низки сучасних російських політиків, як і радянського диктатора Йосипа Сталіна, як і сюжету з написом «Крим наш», повідомило днями інтернет-видання «МБХ медіа».

Урочисте відкриття храму планувалося до російського «Дня перемоги» 9 травня, але його перенесли на не визначений наразі термін, офіційно через коронавірусну пандемію.

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