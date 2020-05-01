РПЦ: зображення Путіна в головному храмі Збройних сил Росії не буде

У Російській православній церкві повідомили, що в її головному храмі для Збройних сил Росії не буде мозаїчного панно з зображенням президента Росії Володимира Путіна, яке готували для цього храму.

Як повідомив настоятель іще не добудованого храму в Підмосков’ї єпископ Клинський РПЦ Стефан, таке рішення пов’язане з думкою самого Путіна.

Як сказав він російському агентству «РБК», Путін вирішив, що «його зображення передчасне».

Інший діяч РПЦ, причетний до цього храму, голова художньої ради, що опікується будівництвом, протоієрей Леонід (Калінін) повідомив агентству, що мозаїчне панно, яке готували для храму, збережуть і виставлять у музеї чи ще в якомусь належному місці.

Він також підтвердив, що замість панно з Путіним у цьому храмі планують зобразити церковну процесію, яка відбулася 2014 року в дні захоплення Росією українського Криму.

Про підготовані для храму зображення Володимира Путіна і ще низки сучасних російських політиків, як і радянського диктатора Йосипа Сталіна, як і сюжету з написом «Крим наш», повідомило днями інтернет-видання «МБХ медіа».

Урочисте відкриття храму планувалося до російського «Дня перемоги» 9 травня, але його перенесли на не визначений наразі термін, офіційно через коронавірусну пандемію.