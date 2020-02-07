Патріарх РПЦ Кирило знову опинився у центрі уваги через розкішний годинник

Вісім років тому це був годинник за 39 тисяч доларів, тоді підроблена фотографія з прикрасою завдала клопоту главі Російської православної церкви. Цього року це годинник вартістю 16 тисяч доларів. Фотографія, на якій був помічений годинник патріарха Кирила, тепер з’явилася на сайті новин, що критикує Кремль.

Пристрасть Кирила до годинників – це не головний скандал для церкви, принаймні, поки що.

Остання серія ганебних заголовків новин особливо підкреслює багаті смаки впливових політичних, релігійних та інших діячів Росії.

Годинник на зап'ясті Кирила помітили «Відкриті Медіа», російськомовна інформаційна організація, яку фінансує колишній нафтовий магнат у вигнанні Михайло Ходорковський. Після помилування Володимиром Путіним та втечі Ходорковського з Росії, бізнесмен стає дедалі більш відкритим та різким критиком Путіна.

Патріарх Кирило знову одягнув елітний годинник:

На фотографії, опублікованій у січні 2018 року, Кирила помітили на заході у верхній палаті російського парламенту, який, ймовірно, був присвячений святу православного Різдва. Кирило сидів поруч із главою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Коли Кирило зняв окуляри, на його лівому зап'ясті помітили годинник.

У своєму свіжому звіті, опублікованому 5 лютого, «Відкриті Медіа» зазначили, що це годинник моделі Ulysse Nardin Dual Time 42 міліметри, вартістю близько 16 тисяч доларів.

Станом на 6 лютого церковні представники публічно не прокоментували новину.

На електронний лист, який надіслало Радіо Свобода московській пресслужбі російської церкви, теж не відповіли.

Пристрасть патріарха до наручних годинників була в центрі уваги ще в 2009 році. Тоді на офіційному сайті церкви опублікували фотографію, на якій Кирило сидить за відполірованим дерев'яним столом з коштовним годинником на лівому зап'ясті.

Спостережливі блогери визначили, що це швейцарський годинник Breguet вартістю близько 39 тисяч доларів. Корпус годинника, як повідомляється, був зроблений з білого золота, а ремінець з крокодилової шкіри. Тоді ж представники церкви пояснили, що годинник був подарунком багатого парафіянина.

Кирило сказав, що ніколи годинник не носив.

Через три роки ця ж фотографія з’явилася на веб-сайті церкви, але годинник «замалювали». Проте блогери звернули увагу на те, що відзеркалення годинника все ще видно у відполірованому столі.

Працівник церкви був змушений вибачитися, назвавши спробу приховати годинник «дурною помилкою».

Годинники еліти

Коштовні годинники російської еліти були на шпальтах новин ще п'ять років тому, коли борець з корупцією Олексій Навальний опублікував розслідування про годинник, який помітили на зап'ясті прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Слідчі Навального встановили, що цей годинник – це рідкісний Richard Mille RM 52-01, який, нібито, коштує 620 тисяч доларів.

Потім був російський мафіозі, який хвалився, що йому подарував наручний годинник не хто інший, як сам президент Володимир Путін.



Кримінальний авторитет Сергій Михайлов розмістив на своєму сайті фотографію годинника з російським двоголовим орлом і підписом Путіна, та сертифікат, який, ймовірно, підписав Путін.

Пєсков заперечив зв’язки з Михайловим.

Фотографія годинника із підписом Путіна, який важко не помітити, все ще доступна для перегляду на сайті Михайлова разом із відповідним сертифікатом.

Також у новинах з'являлася інформація про годинник Путіна. У 2009 році, коли він був прем'єр-міністром, Путін відвідав завод в промисловому місті Тула та поспілкувався із його робітниками.

Один робочий підійшов до Путіна і попросив його подарувати що-небудь на пам'ять.

Путін вручив робітникові, одягненому в синій комбінезон, свій годинник Blancpain за 6 тисяч доларів.

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода