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22 червня 2020, Київ 10:45
Новини | Свобода слова

«112 Україна» планує показати концерт у Кремлі до Дня вшанування жертв війни

Телеканал «112 Україна» пов'язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком

Телеканал «112 Україна» планує показати концерт у Кремлі до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Згідно з анонсом на сайті телеканалу, в ефірі покажуть концерт «Напередодні переможної весни» за участі народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі та «інших зірок естради, що представляють, зокрема, Грузію та Білорусь».

  • Влітку 2018 року програма «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «​UA: Перший») першою встанововила зв’язок менеджменту телеканалу «112 Україна» із проросійським політиком Віктором Медведчуком після зміни редакційної політики телеканалу. Згодом оточення Віктора Медведчука стало контролювати групу із трьох телеканалів: «112 Україна», NewsOne і ZIK.
  • 22 червня в Україні відзначають День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні. У цей день у 1941 році нацистська Німеччина розпочала бойові дії проти Радянського Союзу. (Друга світова війна на той час уже тривала майже два роки). Інститут національної пам’яті України оцінює втрати України у війні у 8-10 мільйонів життів.

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