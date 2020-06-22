«112 Україна» планує показати концерт у Кремлі до Дня вшанування жертв війни

Телеканал «112 Україна» планує показати концерт у Кремлі до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.

Згідно з анонсом на сайті телеканалу, в ефірі покажуть концерт «Напередодні переможної весни» за участі народної артистки Грузії та Росії Тамари Гвердцителі та «інших зірок естради, що представляють, зокрема, Грузію та Білорусь».