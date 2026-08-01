Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. На тлі цього Росія посилює атаки на Україну саме цими типами ракет. В ніч на 1 серпня, за даними президента Володимира Зеленського, армія РФ застосувала по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних. Основною ціллю удару був Київ. З усіх балістичних ракет Повітряним силам ЗСУ вдалося збити одну. Наслідки влучань дивіться у цьому репортажі.