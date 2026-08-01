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Десятками ракет по Києву. Нічна атака на столицю (фоторепортаж)

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. На тлі цього Росія посилює атаки на Україну саме цими типами ракет. В ніч на 1 серпня, за даними президента Володимира Зеленського, армія РФ застосувала по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних. Основною ціллю удару був Київ. З усіх балістичних ракет Повітряним силам ЗСУ вдалося збити одну. Наслідки влучань дивіться у цьому репортажі.

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло 30. Девʼятеро людей загинули
1 У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло 30. Девʼятеро людей загинули
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
2 У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.

На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.

На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
3 Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
4 Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
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Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним.
Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
6 Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
Зображення містить чутливий вміст, який деякі люди можуть вважати образливим або тривожним - Натисніть, щоб побачити
Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
7 У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
8 Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
Рятувальник працює на місці влучання
9 Рятувальник працює на місці влучання
Світанок у Києві після нічної атаки
10 Світанок у Києві після нічної атаки
Вирва від удару ракети
11 Вирва від удару ракети
На ранок над Києвом здіймався дим
12 На ранок над Києвом здіймався дим
Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
13 Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
14 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
15 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
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Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

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