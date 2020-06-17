Люди Шарія ходили центром Києва в супроводі поліції – фоторепортаж

17 червня в центрі Києва відбулося кілька акцій. Наймасовішу, з участю близько 500 осіб, провели прихильники відеоблогера Анатолія Шарія.



Люди Шарія заявляли про недостатню реакцію поліції на дії учасників акцій протесту біля Шевченківського районного суду Києва, які приходили підтримати активіста Сергія Стерненка.



Прихильникам Шарія у проведенні акції намагалися перешкоджати представники кількох праворадикальних організацій, утім, поліція не допустили масових сутичок.



Поліція Києва заявила, що 17 червня під час проведення масових заходів у центрі столиці були затримані кілька осіб, але наразі не подала точного числа затриманих.