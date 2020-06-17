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17 червня 2020, Київ 18:50
Фотогалереї

Люди Шарія ходили центром Києва в супроводі поліції – фоторепортаж

17 червня в центрі Києва відбулося кілька акцій. Наймасовішу, з участю близько 500 осіб, провели прихильники відеоблогера Анатолія Шарія.

Люди Шарія заявляли про недостатню реакцію поліції на дії учасників акцій протесту біля Шевченківського районного суду Києва, які приходили підтримати активіста Сергія Стерненка.

Прихильникам Шарія у проведенні акції намагалися перешкоджати представники кількох праворадикальних організацій, утім, поліція не допустили масових сутичок.

Поліція Києва заявила, що 17 червня під час проведення масових заходів у центрі столиці були затримані кілька осіб, але наразі не подала точного числа затриманих.
Кілька сотень прихильників відеоблогера Анатолія Шарія зібралися під стінами Офісу президента України &nbsp;
1 Кілька сотень прихильників відеоблогера Анатолія Шарія зібралися під стінами Офісу президента України
 
Вони скандували різні гасла, серед яких закликали президента Зеленського піти у відставку
2 Вони скандували різні гасла, серед яких закликали президента Зеленського піти у відставку
На противагу їм прийшли активісти, одягнені в білі халати. Такий свій одяг вони пояснювали тим, що у прихильників Шарія хвороба &laquo;шизарій&raquo; (такої серед медичних захворювань не існує &ndash; ред.)
3 На противагу їм прийшли активісти, одягнені в білі халати. Такий свій одяг вони пояснювали тим, що у прихильників Шарія хвороба «шизарій» (такої серед медичних захворювань не існує – ред.)
Також прийшли і представники націоналістичних сил, які виступали проти таких заходів під стінами Офісу президента України
4 Також прийшли і представники націоналістичних сил, які виступали проти таких заходів під стінами Офісу президента України
Вони жбурляли яйцями у людей із червоними прапорами
5 Вони жбурляли яйцями у людей із червоними прапорами
Кордони із правоохоронців розділили обидві сторони й створили 30-метрову &laquo;буферну зону&raquo;
6 Кордони із правоохоронців розділили обидві сторони й створили 30-метрову «буферну зону»
Пізніше учасники цих акцій переміщувалися від Офісу президента до будівлі МВС. По дорозі кілька людей спробували застосувати перцеві балончики проти прихильників Шарія. Поліція їх&nbsp;затримала
7 Пізніше учасники цих акцій переміщувалися від Офісу президента до будівлі МВС. По дорозі кілька людей спробували застосувати перцеві балончики проти прихильників Шарія. Поліція їх затримала
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Окрім підходу до будівлі МВС, учасники акцій пройшлися центром столиці і підійшли до будинку на Липській, 9А, де, ймовірно, проживає президент України Володимир Зеленський
9 Окрім підходу до будівлі МВС, учасники акцій пройшлися центром столиці і підійшли до будинку на Липській, 9А, де, ймовірно, проживає президент України Володимир Зеленський
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Правоохоронці відділяли усіх осіб, які, на їхню думку, могли перешкоджати учасникам акцій
11 Правоохоронці відділяли усіх осіб, які, на їхню думку, могли перешкоджати учасникам акцій
Після такої ходи усі учасники акцій рушили у супроводі поліції до метро
12 Після такої ходи усі учасники акцій рушили у супроводі поліції до метро
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Мар'ян Кушнір

Кореспондент Радіо Свобода з 2015 року 

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