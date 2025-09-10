Доступність посилання

«Ми перемогли». Масштабні протести у Непалі – як це було і чим закінчилося (фотогалерея)

«Досить!» і «Покінчимо з корупцією!» – такі гасла лунали в Катманду останні кілька днів на масштабних протестах, які розпочалися з події, на перший погляд, далекої від корупції. Влада Непалу висунула вимогу місцевим та закордонним онлайн-платформам, аби ті офіційно зареєструвалися в профільному міністерстві у встановлений термін, однак у результаті жодний сервіс не подав заявку на реєстрацію, і влада заблокувала доступ до них. Тоді місцева молодь вийшла на вулиці, почалися протистояння з поліцією, які призвели до загибелі 19 людей та поранень понад сотні.

Уряд Непалу скасував блокування соціальних мереж менш ніж через добу, однак протести продовжилися – вже проти корупції та жорстоких розгонів демонстрацій. Прем'єр пішов у відставку.

Деталі та розвиток подій показуємо у фотографіях.

9 вересня 2025 року. Протестувальники роблять селфі на тлі будівлі Сінга Дурбар після її підпалу.Протести, що спалахнули на тлі заборони соцмереж, переросли у масові заворушення із жертвами та призвели до відставки уряду країни
Протести, що спалахнули на тлі заборони соцмереж, переросли у масові заворушення із жертвами та призвели до відставки уряду країни
Протестувальники на даху будівлі Сінга Дурбар. У ній розташовані різні міністерства та відомства уряду Непалу.9 вересня демонстранти прорвалися в урядові будівлі, багато з них були підпалені, як і будинки урядовців. Деякі з них були побиті. Де-факто уряд Непалу припинив роботу – про відставку оголосив прем’єр та кілька міністрів
До загострення протестів призвели жертви серед демонстрантів – в останні дні внаслідок сутичок демонстрантів із силами безпеки загинули щонайменше 25 людей, понад 600 зазнали поранень. На фото – урядова будівля 9 вересня 2025 року
Протестувальник кидає у вогонь фотографію прем'єр-міністра Непалу Хадги Прасада Олі в Сінга Дурбарі
Демонстрант пише «Ми перемогли!» на будівлі парламенту під час комендантської години в Катманду, 9 вересня 2025 року.Під тиском протестувальників заборону популярних месенджерів у країні, запроваджену минулого тижня, скасували. Учасники ж заявили, що обурені не лише забороною соцмереж, а й корупцією у країні
Протестувальник зі щитом та в бронежилеті, відібраними у поліцейського, 9 вересня 2025 року.Ці демонстрації називають протестами «покоління Z» через участь у них великої кількості молодих людей. Їх учасники не оголошували про перехоплення влади у країні
Протестувальник із національним прапором на тлі спаленого відділку поліції, 9 вересня 2025 року.Зараз, після відставки глави уряду, порядок у столиці країни Катманду підтримують введені туди армійські частини. Військові закликали учасників акцій протесту до порядку та участі в переговорах про майбутнє країни. Про готовність організувати такі переговори раніше заявив президент
9 вересня 2025 року. Демонстранти палять шини під час комендантської години, оголошеної на тлі протестів.10 вересня із Катманду не надходять повідомлення про нові акти насильства
Демонстрант топче узятий із Сінга Дурбару портрет К. П. Шарми Олі, який на тлі протестів пішов у відставку з посади прем'єр-міністра Непалу
Такими були масштаби протестів 8 вересня, коли поліція вийшла проти демонстрантів – це призвело до загибелі щонайменше 17 людей
Співробітники поліції в бронежилетах розганяють демонстрантівпід час акцій протесту проти корупції та рішення уряду заблокувати кілька соціальних мереж в Катманду. 8 вересня 2025 року
Співробітник поліції особливого призначення застосовує сльозогінний газ проти демонстрантів. 8 вересня 2025 року
Демонстрант розмахує прапором, стоячи на даху автомобіля біля входу до будівлі парламенту. 8 вересня 2025 року
Автомобіль, підпалений демонстрантами. 8 вересня 2025 року
Карета швидкої допомоги димить поруч з поліцейськими в бронежилетах і демонстрантами. 8 вересня 2025 року
Протестувальники погромили та спалили офіс Непальської комуністичної партії. 9 вересня 2025 року
Люди з національним прапором Непалу спалюють шини, протестуючи проти жорстокого придушення поліцією демонстрацій у Катманду. 9 вересня 2025 року
