«Досить!» і «Покінчимо з корупцією!» – такі гасла лунали в Катманду останні кілька днів на масштабних протестах, які розпочалися з події, на перший погляд, далекої від корупції. Влада Непалу висунула вимогу місцевим та закордонним онлайн-платформам, аби ті офіційно зареєструвалися в профільному міністерстві у встановлений термін, однак у результаті жодний сервіс не подав заявку на реєстрацію, і влада заблокувала доступ до них. Тоді місцева молодь вийшла на вулиці, почалися протистояння з поліцією, які призвели до загибелі 19 людей та поранень понад сотні.

Уряд Непалу скасував блокування соціальних мереж менш ніж через добу, однак протести продовжилися – вже проти корупції та жорстоких розгонів демонстрацій. Прем'єр пішов у відставку.

Деталі та розвиток подій показуємо у фотографіях.