12 травня у Києві відбувся весняний «Ретро Круїз» – його учасники проїхали центром міста на ретро-велосипедах. Вже традиційно він об’єднав поціновувачів європейської моди та стилю життя першої половини ХХ століття.



Перший «Ретро Круїз» пройшов у Києві у квітні 2012 року і зібрав велику кількість учасників, а також низку схвальних відгуків у медіа.



Він став аналогом всесвітньо відомого «твідового пробігу» (Tweed Run), який вперше відбувся у Лондоні у 2009 році. Сьогодні такі велосипедні прогулянки збирають сотні прихильників англійських традицій у Великобританії та інших країнах світу.