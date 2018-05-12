Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
12 Травень 2018, Київ 22:16
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Люди з минулого століття» влаштували велопробіг Києвом

12 травня у Києві відбувся весняний «Ретро Круїз» – його учасники проїхали центром міста на ретро-велосипедах. Вже традиційно він об’єднав поціновувачів європейської моди та стилю життя першої половини ХХ століття.

Перший «Ретро Круїз» пройшов у Києві у квітні 2012 року і зібрав велику кількість учасників, а також низку схвальних відгуків у медіа.

Він став аналогом всесвітньо відомого «твідового пробігу» (Tweed Run), який вперше відбувся у Лондоні у 2009 році. Сьогодні такі велосипедні прогулянки збирають сотні прихильників англійських традицій у Великобританії та інших країнах світу.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Нагору
XS
SM
MD
LG