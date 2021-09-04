Поліція попереджає киян про обмеження руху 5 вересня

У неділю, 5 вересня, у Києві перекриють рух кількома вулицю через масовий велозахід. Про це повідомили у поліції.

З 07:00 до 18:00 обмежать рух на вулицях:

Академіка Кржижановського;

Василя Степанченка;

Коростенській;

Генерала Наумова;

Робітничій;

бульварі Академіка Вернадського;

ділянках прилеглих вулиць;

Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Як повідомляли у КМДА, сьогодні у Києві через футбольний матч можуть обмежити доступ на кілька станції метрополітену, і загалом метро працюватиме на годину довше.