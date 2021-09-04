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Поліція попереджає киян про обмеження руху 5 вересня

Веломарафон заплановано на 5 вересня

У неділю, 5 вересня, у Києві перекриють рух кількома вулицю через масовий велозахід. Про це повідомили у поліції.

З 07:00 до 18:00 обмежать рух на вулицях:

  • Академіка Кржижановського;
  • Василя Степанченка;
  • Коростенській;
  • Генерала Наумова;
  • Робітничій;
  • бульварі Академіка Вернадського;
  • ділянках прилеглих вулиць;
  • Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).

Як повідомляли у КМДА, сьогодні у Києві через футбольний матч можуть обмежити доступ на кілька станції метрополітену, і загалом метро працюватиме на годину довше.

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