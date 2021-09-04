Поліція попереджає киян про обмеження руху 5 вересня

У неділю, 5 вересня, у Києві перекриють рух кількома вулицю через масовий велозахід. Про це повідомили у поліції.
З 07:00 до 18:00 обмежать рух на вулицях:
- Академіка Кржижановського;
- Василя Степанченка;
- Коростенській;
- Генерала Наумова;
- Робітничій;
- бульварі Академіка Вернадського;
- ділянках прилеглих вулиць;
- Автошляху Р30 (Новоірпінській трасі).
Як повідомляли у КМДА, сьогодні у Києві через футбольний матч можуть обмежити доступ на кілька станції метрополітену, і загалом метро працюватиме на годину довше.
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