У Запоріжжі провели велопарад дівчат – фото

6 Учасниці розповідають, що хотіли б частіше користуватися велосипедом у повсякденному житті: «Це жах! Ніде проїхати. Обидва мости через Дніпро мають тільки проїжджу частину для автівок. У звичному режимі, щоб доїхати до роботи – це нереально. Відсутність місць для паркування велосипедів – це ще одна частина цієї проблеми»