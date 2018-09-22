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22 Вересень 2018, Київ 17:17
Фотогалереї

У Запоріжжі провели велопарад дівчат – фото

У Запоріжжі 22 вересня відбувся жіночий велопробіг #ZpCycleChic 2018. Його учасниці проїхалися центральним проспектом міста. Мета заходу – вплинути на зростання популярносты велоруху серед жінок та нагадати місцевій владі по необхідність створення велоінфраструктури в місті. Захід відбувається в місті вчетверте.

Цьогоріч організатори закликали учасниць обирати вбрання в стилі Cycle Chic, що «виник у Європі на противагу велосипедному спорту і робить акцент на «нормальній» велосипедній їзді у повсякденному одязі на звичайних велосипедах».
&laquo;Велосипед &ndash; це здоров&rsquo;я&raquo;, &ndash; стверджує учасниця велопробігу Христина. &laquo;Велосипед дає певне заспокоєння: коли їдеш &ndash; ти просто вільний, ти не стоїш у пробці, тебе не підганяють&raquo;
1 «Велосипед – це здоров’я», – стверджує учасниця велопробігу Христина. «Велосипед дає певне заспокоєння: коли їдеш – ти просто вільний, ти не стоїш у пробці, тебе не підганяють»
Учасниці розповідають, що звичайна справа &ndash; поїхати на велосипеді за покупками: &laquo;Для цього і корзина тут&raquo;. А ще додають: &laquo;Хочеться відпочити від ділових буднів, від роботи, розслабитися, долучитися таким чином до здорового виду спорту&raquo;
2 Учасниці розповідають, що звичайна справа – поїхати на велосипеді за покупками: «Для цього і корзина тут». А ще додають: «Хочеться відпочити від ділових буднів, від роботи, розслабитися, долучитися таким чином до здорового виду спорту»
Танцювальна розминка перед початком велопробігу
3 Танцювальна розминка перед початком велопробігу
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Жінки прикрасили свої велосипеди квітами та повітряними кульками
5 Жінки прикрасили свої велосипеди квітами та повітряними кульками
Учасниці розповідають, що хотіли б частіше користуватися велосипедом у повсякденному житті: &laquo;Це жах! Ніде проїхати. Обидва мости через Дніпро мають тільки проїжджу частину для автівок. У звичному режимі, щоб доїхати до роботи &ndash; це нереально. Відсутність місць для паркування велосипедів &ndash; це ще одна частина цієї проблеми&raquo;
6 Учасниці розповідають, що хотіли б частіше користуватися велосипедом у повсякденному житті: «Це жах! Ніде проїхати. Обидва мости через Дніпро мають тільки проїжджу частину для автівок. У звичному режимі, щоб доїхати до роботи – це нереально. Відсутність місць для паркування велосипедів – це ще одна частина цієї проблеми»
Учасниці акції проїхалися центральним проспектом Запоріжжя
7 Учасниці акції проїхалися центральним проспектом Запоріжжя
Підтримати учасниць параду прийшли і чоловіки-учасники місцевого велоруху
8 Підтримати учасниць параду прийшли і чоловіки-учасники місцевого велоруху

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