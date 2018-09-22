У Запоріжжі провели велопарад дівчат – фото

У Запоріжжі 22 вересня відбувся жіночий велопробіг #ZpCycleChic 2018. Його учасниці проїхалися центральним проспектом міста. Мета заходу – вплинути на зростання популярносты велоруху серед жінок та нагадати місцевій владі по необхідність створення велоінфраструктури в місті. Захід відбувається в місті вчетверте.
Цьогоріч організатори закликали учасниць обирати вбрання в стилі Cycle Chic, що «виник у Європі на противагу велосипедному спорту і робить акцент на «нормальній» велосипедній їзді у повсякденному одязі на звичайних велосипедах».
Цьогоріч організатори закликали учасниць обирати вбрання в стилі Cycle Chic, що «виник у Європі на противагу велосипедному спорту і робить акцент на «нормальній» велосипедній їзді у повсякденному одязі на звичайних велосипедах».
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