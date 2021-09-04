Київ: метро працюватиме довше через матч збірної України

Метро в Києві працюватиме на годину довше через матч збірної України з футболу в рамках відбіркового турніру на Чемпіонат світу 2022 року.

Українці гратимуть зі збірною Франції на НСК «Олімпійський». Початок матчу – 21:45.

У Департаменті транспорту КМДА попередили, що станцію «Олімпійська» можуть закрити на вхід перед початком матчу. Після закриття обмеження можливі на станціях «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

У КМДА пояснили, що такі обмеження запроваджуються з міркувань безпеки – щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах.