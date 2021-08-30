Футбол: збірна України прибула до Казахстану

Збірна України з футболу 30 серпня прибула до Казахстану, де 1 вересня проведе матч відбірного турніру чемпіонату світу проти національної команди цієї країни.

«Синьо-жовті» розмістилися в готелі St. Regis у столиці Казахстану, місті Нур-Султані. Команда встигла провести перше тренування і випробувати штучне покриття, на якому доведеться грати наступний поєдинок.

«Завтра команда в повному складі проведе офіційне тренування на, знову ж таки, штучному покритті, але вже на місці майбутньої гри — «Астана-Арені». Початок — о 20:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом). За півгодини до цього виконувач обов’язків головного тренера Олександр Петраков та один із лідерів команди Андрій Ярмоленко зустрінуться зі ЗМІ в режимі прес-конференції», – інформує офіційний сайт Української асоціації футболу.

Поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, початок – о 17:00 за Києвом.

Після трьох матчів відбірного турніру збірна України має три очки, відстаючи від лідерів групи D, команди Франції, на чотири бали. По два матчі провели збірні Фінляндії (2 очки), Боснії та Герцеговини та Казахстану (по 1 очку).