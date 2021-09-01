Футбол: Україна вдруге не змогла переграти Казахстан

Збірна України з футболу вдруге за рік не змогла переграти національну команду Казахстану у відбірному турнірі чемпіонату світу з футболу. Команда Олександра Петракова двічі вела перед, але пропустила на останніх секундах матчу в Астані – 2:2.

Уже на 2-й хвилині Яремчук ударом з-поза меж штрафного майданчика вивів українців уперед. Надалі «синьо-жовті» мали багато нагод для взяття воріт, але забити не змогла.

На 75-й хвилині Валіуллін забив після помилки українців у захисті.

Уже в доданий арбітром час гості спромоглися вийти вперед (відзначився Сікан, який вийшова на заміну), але все той же Валіуллін на 95-й хвилині забив удруге.

Збірна України з чотирма очками після чотирьох ігор залишається другою в групі D, але суперники мають матчі в запасі.