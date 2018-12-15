Об’єднавчий собор українського православ’я – фото

У Києві 15 грудня розпочинається Об’єднавчий собор українського православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.
Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.
Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.
Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.
Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.
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