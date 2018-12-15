Об’єднавчий собор: усі підрозділи МВС працюють у посиленому режимі

Міністерство внутрішніх справ України звернулося до киян та гостей столиці, нагадавши, що в центрі столиці очікується велике скупчення людей у зв’язку з проведенням Об’єднавчого собору українського православ’я.

«Усі підрозділи МВС працюють у посиленому режимі задля вашої безпеки. Українці, не реагуйте на можливі провокації, а у випадку не зрозумілих для вас ситуацій звертайтеся до правоохоронців», – ідеться у зверненні правоохоронців.

У Києві 15 грудня розпочинається Об’єднавчий собор українського православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.

Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.

Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.

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