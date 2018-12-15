На Об’єднавчий собор прибув президент Порошенко (трансляція)

Президент України Петро Порошенко прибув на Об’єднавчий собор українських православних церков. Близько 11:20 глава держави вийшов на Софійську площу, де зібралися тисячі людей.

У Києві 15 грудня відбувається Об’єднавчий собор українського православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.

Вони представляють три православні церкви, які на цей час існують в Україні – Українську православну церкву Київського патріархату (УПЦ КП), Українську автокефальну православну церкву (УАПЦ) та Українську православну церкву (УПЦ), яка перебуває в єдності з Московським патріархатом. Перші дві релігійні організації схвалили участь у соборі на рівні своїх Архієрейських соборів, остання представлена окремими представниками кліру та мирян.

Собор у Києві може стати вирішальним кроком, що підсумує роки зусиль, спрямованих на створення в Україні незалежної від Москви церкви.

УПЦ КП 13 грудня заявила, що Вселенський патріарх Варфоломій Константинопольський, «перший серед рівних» у світовій православній ієрархії, передасть томос, указ про надання автокефалії чи незалежності, майбутньому предстоятелю помісної православної церкви в Україні 6 січня.

Патріарх Варфоломій оголосив рішення про визнання прохання України про створення автокефальної церкви в жовтні. Вселенський патріарх є лідером всесвітньої православної спільноти, яка нараховує близько 300 мільйонів чоловік.

Москва виступила категорично проти надання українській церкві автокефалії.

У день Об'єднавчого собору, 15 грудня, Радіо Свобода веде Спецефір до надання Україні Томосу. Дивіться його на онлайн-платформах у Facebook та YouTube.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

У Києві триває Об’єднавчий собор українського православ’я (трансляція)

Томос для України. Об’єднавчий собор. Живий блог​

Нарівні зі здобуттям Незалежності: Об’єднавчий собор у Святій Софії створить нову помісну церкву

Об’єднавчий собор. Майбутнє України та її церкви створюється у Києві, а не в Москві​

УПЦ (МП) допомагала Гіркіну готувати анексію Криму – СБУ