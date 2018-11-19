Унікальні фото перепоховання Стуса, Литвина і Тихого – фотогалерея

19 листопада 1989 року у Києві тисячі людей провели в останню путь загиблих у радянських тюрмах українських діячів Василя Стуса, Юрія Литвина та Олексу Тихого.
Усіх їх свого часу на різний термін засудили за «антирадянську пропаганду та агітацію».
19 листопада 1989 року у Києві тисячі людей провели в останню путь загиблих у радянських тюрмах українських діячів Василя Стуса, Юрія Литвина та Олексу Тихого.
Усіх їх свого часу на різний термін засудили за «антирадянську пропаганду та агітацію».
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