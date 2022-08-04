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«Ми готові одружитися, навіть якщо над нашими головами летять ракети». «Весільний бум» на тлі війни (фотогалерея)

За період повномасштабної війни у Києві одружилися більш ніж увосьмеро більше молодят, ніж в аналогічний період у 2021 році. Це явище має історичний прецедент: у розпал Другої світової війни за 1942 рік у США було зареєстровано 1,8 мільйона шлюбів, що на 83% більше, ніж десятиліттям раніше. Молоді подружжя беруть шлюб на блокпостах та в укриттях, а на весільних фото позують на фоні зруйнованих обстрілами будівель. Один із військових, який одружився після початку повномасштабного вторгнення, у коментарі AFP сказав, що це рішення є «найсміливішим і найважчим кроком, який ви можете зробити» в умовах війни.

25-річний український військовослужбовець Віталій цілує свою дружину одразу після обміну шлюбними обітницями в Києві 23 липня. Після російського вторгнення 24 лютого в Україні спостерігається нечуваний &laquo;весільний бум&raquo;: за останні п&rsquo;ять місяців у Києві зареєстрували 9120 шлюбів, при тому що за аналогічний період у 2021 році побралося лише 1110 пар.
1 25-річний український військовослужбовець Віталій цілує свою дружину одразу після обміну шлюбними обітницями в Києві 23 липня.

Після російського вторгнення 24 лютого в Україні спостерігається нечуваний «весільний бум»: за останні п’ять місяців у Києві зареєстрували 9120 шлюбів, при тому що за аналогічний період у 2021 році побралося лише 1110 пар.
Весілля двох бійців Нацгвардії у невідомому місці 8 березня, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України. Інший молодий наречений у Києві на ім&rsquo;я Віталій, якого немає на цьому знімку, нещодавно сказав AFP, що рішення одружитися зараз є &laquo;найсміливішим і найважчим кроком, який ви можете зробити&raquo; через невизначеність війни. &laquo;Я міг у будь-який момент піти на фронт&raquo;, &mdash; додав він.
2 Весілля двох бійців Нацгвардії у невідомому місці 8 березня, невдовзі після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Інший молодий наречений у Києві на ім’я Віталій, якого немає на цьому знімку, нещодавно сказав AFP, що рішення одружитися зараз є «найсміливішим і найважчим кроком, який ви можете зробити» через невизначеність війни. «Я міг у будь-який момент піти на фронт», — додав він.
Михайло та Анастасія, які одружилися в Бучі 26 травня, позують перед зруйнованим будинком. РАЦСи в Бучі та сусідньому місті Ірпінь відновили роботу в травні після того, як російські війська припинили наступ на Київ. &nbsp;
3 Михайло та Анастасія, які одружилися в Бучі 26 травня, позують перед зруйнованим будинком.

РАЦСи в Бучі та сусідньому місті Ірпінь відновили роботу в травні після того, як російські війська припинили наступ на Київ.
 
Подружжя українських військових обіймається після обміну шлюбними обітницями у Броварському районі Київської області на тлі наступу російської армії на Київ. Молодята, які побажали залишитися анонімними, вперше зустрілися на сході України у 2015 році, коли разом воювали проти підтримуваних Росією угруповань &laquo;ЛДНР&raquo;. Їхні стосунки почалися тоді, коли вони випадково зустрілися вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
4 Подружжя українських військових обіймається після обміну шлюбними обітницями у Броварському районі Київської області на тлі наступу російської армії на Київ.

Молодята, які побажали залишитися анонімними, вперше зустрілися на сході України у 2015 році, коли разом воювали проти підтримуваних Росією угруповань «ЛДНР». Їхні стосунки почалися тоді, коли вони випадково зустрілися вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Весільна фотосесія медсестри Анастасії Грачової та лікаря Антона Соколова у зруйнованому дворику Харкова 3 квітня. Після початку повномасштабної війни вони разом почали надавати харків&#39;янам безкоштовну медичну допомогу та збирати кошти на ліки, необхідні жителям міста.
5 Весільна фотосесія медсестри Анастасії Грачової та лікаря Антона Соколова у зруйнованому дворику Харкова 3 квітня. Після початку повномасштабної війни вони разом почали надавати харків'янам безкоштовну медичну допомогу та збирати кошти на ліки, необхідні жителям міста.
Військовослужбовець Нацгвардії Ігор та його наречена Кіра виходять із підвалу РАЦС у Харкові 23 червня. Через загрозу обстрілів весілля у Харкові зараз часто проводяться у підземних приміщеннях.
6 Військовослужбовець Нацгвардії Ігор та його наречена Кіра виходять із підвалу РАЦС у Харкові 23 червня. Через загрозу обстрілів весілля у Харкові зараз часто проводяться у підземних приміщеннях.
Євген Левченко та Надія Притула чекають на початок своєї шлюбної церемонії в Ірпені 21 червня. Однак після цього молодят розділила відстань:&nbsp;Надя виїхала на навчання за кордон, а Євген був змушений залишитися через заборону більшості чоловіків виїжджати з України.
7 Євген Левченко та Надія Притула чекають на початок своєї шлюбної церемонії в Ірпені 21 червня. Однак після цього молодят розділила відстань: Надя виїхала на навчання за кордон, а Євген був змушений залишитися через заборону більшості чоловіків виїжджати з України.
Український військовий на позивний &laquo;Карп&raquo; та волонтерка Ганна вінчаються у Харківській області 24 липня. &laquo;Весільний бум в Україні має історичний прецедент. У розпал Другої світової війни у 1942 році у Сполучених Штатах за 12 місяців було зареєстровано 1,8 мільйона шлюбів, що на 83% більше, ніж десятиліттям раніше. &nbsp;
8 Український військовий на позивний «Карп» та волонтерка Ганна вінчаються у Харківській області 24 липня.

«Весільний бум в Україні має історичний прецедент. У розпал Другої світової війни у 1942 році у Сполучених Штатах за 12 місяців було зареєстровано 1,8 мільйона шлюбів, що на 83% більше, ніж десятиліттям раніше.
 
Бійці територіальної оборони Леся Іващенко та Валерій Філімонов одружуються на одному з блокпостів у Києві 6 березня
9 Бійці територіальної оборони Леся Іващенко та Валерій Філімонов одружуються на одному з блокпостів у Києві 6 березня
31-річна Дар&#39;я Стенюкова позує для весільних фотографій у своїй розбомбленій квартирі у Вінниці 16 липня. Напередодні весілля дівчини російські війська обстріляли ракетами центр міста, загинуло 26 людей. Однак подружжя було налаштоване рішуче:&nbsp;&laquo;Мій будинок був зруйнований, але не наші життя&raquo;, &ndash; сказала Дар&#39;я в коментарі AFP, &ndash; &laquo;Це був зухвалий меседж усьому світу &ndash; підкреслення того, наскільки сильні українці. Ми готові одружитися, навіть якщо над нашими головами летять ракети&raquo;.
10 31-річна Дар'я Стенюкова позує для весільних фотографій у своїй розбомбленій квартирі у Вінниці 16 липня. Напередодні весілля дівчини російські війська обстріляли ракетами центр міста, загинуло 26 людей. Однак подружжя було налаштоване рішуче: «Мій будинок був зруйнований, але не наші життя», – сказала Дар'я в коментарі AFP, – «Це був зухвалий меседж усьому світу – підкреслення того, наскільки сильні українці. Ми готові одружитися, навіть якщо над нашими головами летять ракети».

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