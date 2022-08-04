За період повномасштабної війни у Києві одружилися більш ніж увосьмеро більше молодят, ніж в аналогічний період у 2021 році. Це явище має історичний прецедент: у розпал Другої світової війни за 1942 рік у США було зареєстровано 1,8 мільйона шлюбів, що на 83% більше, ніж десятиліттям раніше. Молоді подружжя беруть шлюб на блокпостах та в укриттях, а на весільних фото позують на фоні зруйнованих обстрілами будівель. Один із військових, який одружився після початку повномасштабного вторгнення, у коментарі AFP сказав, що це рішення є «найсміливішим і найважчим кроком, який ви можете зробити» в умовах війни.