Вісім людей загинули через обстріл Торецька – голова ОВА

Вісім людей загинули, четверо були поранені внаслідок російського обстрілу Торецька 4 серпня, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Серед чотирьох поранених – три дитини.

Обстріл був близько 11:00. «За попередньою інформацією, стріляли з артилерії. Влучили у зупинку громадського транспорту, де на той момент було скупчення людей», – написав Кириленко у фейсбуці.

Крім того, за його даними, російські військові пошкодили церкву і поранили тамтешнього священника, а також пошкодили навколишні багатоповерхівки.

«Щодня російські окупанти б’ють по цивільних – щодня ми маємо загиблих та поранених. Всі, хто досі залишається на Донеччині, наражають себе на смертельну небезпеку. Звертаюся до всіх жителів області: не перетворюйте себе на російську мішень! Евакуюйтеся вчасно», – наголосив голова ОВА.

2 серпня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг прибув до Кропивницького.

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитися від евакуації у письмовій формі.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.