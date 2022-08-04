Наєв: російські війська більше не пройдуть на Київському напрямку

Російські сили не зможуть знову просунутися на Київському напрямку, українські військові проаналізували попередні дії загарбників і посилили свої позиції, повідомив командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

«Впевнений, що ворог цим напрямком більше не пройде. Ми робимо все для того, щоби ця впевненість була реальною», – цитує слова Наєва, який відвідав позиції військових у Північній операційній зоні, що на Київщині, відділ зв’язків з громадськістю Командування Об’єднаних сил ЗСУ.

«Ми проаналізували попередні дії противника на Київському напрямку та, вивчивши цей досвід, передбачили й наші адекватні дії. Оборонні позиції розташовані саме в тих місцях, де найбільша вірогідність наступу ворожих сил. Аналізуючи ймовірні ворожі дії, ми створили комплексну систему вогневого ураження, яка передбачає ураження противника на дальніх підступах та у найближчій глибині його бойових порядків», – додав Наєв.

2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів. Насамперед йдеться про Бучу, де загинули щонайменше 400 людей.

Україна і представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.

Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.