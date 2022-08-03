Уряд розпорядився провести евакуацію людей з Донеччини до 13 областей

Кабінет міністрів розпорядився провести обов'язкову евакуацію населення з Донецької області до безпечних районів 13 областей.

Йдеться про Вінницьку, Волинську, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Львівську, Полтавську, Рівненську, Тернопільську, Хмельницьку, Черкаську та Чернівецьку області.

Згідно з розпорядженням №679 від 2 серпня, уряд доручив головам облдержадміністрацій разом із Міністерством оборони, Міністерством розвитку громад і територій, Мінінфраструктури, Міністерством з реінтеграції тимчасово окупованих територій, МВС, Нацполіцією, ДСНС, за участі СБУ, «Укрзалізниці» організувати та провести обов'язкову евакуацію.

2 липня почалася обов’язкова евакуація з Донеччини – перший потяг прибув до Кропивницького.

Наприкінці липня віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що перед початком опалювального сезону евакуація населення з неокупованих районів Донецької області буде обов’язковою. Йдеться про евакуацію щонайменше 200-220 тисяч місцевих жителів. Проте у громадян буде можливість відмовитись від евакуації у письмовій формі.

Донеччина щоденно потерпає від російських обстрілів, щоденно гинуть та зазнають поранень цивільні. Влада неодноразово закликала людей евакуюватися до більш безпечних регіонів.