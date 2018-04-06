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Ваша Свобода | Стотисячна армія проти України
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Фоторепортаж: «Рятувальний рейд» у торгових центрах Києва триває
06 Квітень 2018, 14:12
Сергій Нужненко
5 квітня у Києві рятувальники провели практичні навчання з ліквідації пожежі і задимлення в одному з центральних торгово-розважальних комплексів столиці.
1
ДСНС України розпочала перевірку торгово-розважальних комплексів країни. Офіційно – вказівка Кабінету міністрів, неофіційно – трагедія в російському Кемерові підштовхнула більш ретельно поставитися до протипожежної безпеки в місцях масового скупчення людей
2
Цього разу до навчань залучили 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 80 рятувальників
3
Пожежний підіймач з максимальною робочою висотою 31,5 метрів. Його використовують для гасіння пожеж і для евакуації потерпілих
4
5
Дісталися до даху
6
Тепловізор (інфрачервона камера) – оптико-електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Рятувальники використовують його для пошуку потерпілих і місць займання
7
Рукави – розмотати!
8
Такі навчання дають можливість перевірити правильність усіх дій, як рятувальників, так і персоналу закладу, і, у разі виявлення недоліків, в подальшому їх проаналізувати та усунути
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