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06 Квітень 2018, Київ 15:37
Фотогалереї

Фоторепортаж: «Рятувальний рейд» у торгових центрах Києва триває

5 квітня у Києві рятувальники провели практичні навчання з ліквідації пожежі і задимлення в одному з центральних торгово-розважальних комплексів столиці.
ДСНС України розпочала перевірку торгово-розважальних комплексів країни. Офіційно &ndash; вказівка Кабінету міністрів, неофіційно &ndash; трагедія в російському Кемерові підштовхнула більш ретельно поставитися до протипожежної безпеки в місцях масового скупчення людей
1 ДСНС України розпочала перевірку торгово-розважальних комплексів країни. Офіційно – вказівка Кабінету міністрів, неофіційно – трагедія в російському Кемерові підштовхнула більш ретельно поставитися до протипожежної безпеки в місцях масового скупчення людей
Цього разу до навчань залучили 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 80 рятувальників
2 Цього разу до навчань залучили 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 80 рятувальників
Пожежний підіймач з максимальною робочою висотою 31,5 метрів. Його використовують для гасіння пожеж і для евакуації потерпілих
3 Пожежний підіймач з максимальною робочою висотою 31,5 метрів. Його використовують для гасіння пожеж і для евакуації потерпілих
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Дісталися до даху
5 Дісталися до даху
Тепловізор (інфрачервона камера) &ndash; оптико-електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Рятувальники використовують його для пошуку потерпілих і місць займання
6 Тепловізор (інфрачервона камера) – оптико-електронний прилад для візуалізації температурних полів та вимірювання температури. Рятувальники використовують його для пошуку потерпілих і місць займання
Рукави &ndash; розмотати!
7 Рукави – розмотати!
Такі навчання дають можливість перевірити правильність усіх дій, як рятувальників, так і персоналу закладу, і, у разі виявлення недоліків, в подальшому їх проаналізувати та усунути
8 Такі навчання дають можливість перевірити правильність усіх дій, як рятувальників, так і персоналу закладу, і, у разі виявлення недоліків, в подальшому їх проаналізувати та усунути
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