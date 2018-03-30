У Києві провели протипожежні навчання рятувальників в одному з ТРЦ – КМДА

Комунальні служби спільно з рятувальниками провели у п’ятницю протипожежні навчання в одному з торгово-розважальних центрів столиці, йдеться в повідомленні на сайті Київміськадміністрації.

«Рятувальники перевірили систему оповіщення, стан засобів пожежогасіння, вентиляції, протипожежної сигналізації, оглянули диспетчерський пункт. Підчас навчань у підземному паркувальному майданчику торгово-розважального комплексу відбулися практичні тренування: рятувальники ліквідували пожежу внаслідок загоряння авто», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що навчання провели в присутності, зокрема, голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

За даними КМДА, у Києві налічується понад 100 торгово-розважальних центрів, які цього року стануть об’єктом перевірок щодо дотримання правил протипожежної безпеки.

Напередодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що 30 березня ДСНС розпочне перевірки закладів масового скупчення людей на предмет вимог безпеки, передусім пожежної. Кілька днів тому уряд також доручив перевірити на пожежну безпеку торговельно-розважальні центри, кінотеатри, школи, дитячі садки й інші місця масового перебування людей.

Рішення ухвалили після пожежі в торгово-розважальному центрі в російському Кемерові 25 березня. За офіційними даними, жертвами стали 64 людини, серед них багато дітей.