Після пожежі на «Лівобережній» Кличко доручив перевірити всі об’єкти біля метро

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити всі торгові приміщення і об’єкти поблизу станцій метро і зупинок громадського транспорту на дотримання норм пожежної безпеки.

«Перевірки мають бути здійснені невідкладно і прискіпливо. Випадок із займанням магазину біля станції метро «Лівобережна» – це надзвичайна ситуація, яку, на щастя, вдалося швидко локалізувати, і обійшлося без серйозних наслідків та постраждалих, – сказав Кличко, якого цитує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

28 березня біля станції метро «Лівобережна» сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів. У зв’язку із великим задимленням станцію метро закривали на вхід та вихід, потяги рухалися без зупинки. Пожежу загасили приблизно впородовж години.

27 березня влада Києва повідомила про рішення перевірити системи пожежної безпеки в столичних торгово-розважальних центрах, комплексах і закладах масового перебування людей. Це рішення схвалили після трагедії в російському Кемерові, де внаслідок пожежі в ТРЦ загинули 64 людини.