В Одесі почали збирати найбільшу в світі скульптуру зі старих монет – фотогалерея

Шестиметрову скульптуру з 250 тисяч п'ятикопійкових монет почав збирати Скульптор Кирило Максименко. Презентувати арт-об'єкт «Уроборос» – фігуру з трьох риб, які кусають одна одну за хвіст, обіцяють виготовити до 1 жовтня 2020 року. Рівно через рік після того, як в Україні відмовились від 1,2 і 5 копійкових монет. Зазвичай Максименко збирає скульптури з металолому, але каже, що давно хотів попрацювати з монетами. 18 січня скульптор разом із друзями та поціновувачами його творчості приварив перші символічні монетки.

