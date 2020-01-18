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18 січня 2020, Київ 15:52
Фотогалереї

В Одесі почали збирати найбільшу в світі скульптуру зі старих монет – фотогалерея

Шестиметрову скульптуру з 250 тисяч п'ятикопійкових монет почав збирати Скульптор Кирило Максименко. Презентувати арт-об'єкт «Уроборос» – фігуру з трьох риб, які кусають одна одну за хвіст, обіцяють виготовити до 1 жовтня 2020 року. Рівно через рік після того, як в Україні відмовились від 1,2 і 5 копійкових монет. Зазвичай Максименко збирає скульптури з металолому, але каже, що давно хотів попрацювати з монетами. 18 січня скульптор разом із друзями та поціновувачами його творчості приварив перші символічні монетки.
Максименко приварює монети одна за одною і водночас пояснює, що майбутні сотні тисяч монет будуть кріпитися до силового сталевого каркасу
1 Максименко приварює монети одна за одною і водночас пояснює, що майбутні сотні тисяч монет будуть кріпитися до силового сталевого каркасу
Використовується аргонова сварка. В майбутньому монети будуть тьмяніти і скульптура буде тьмянішою, аніж копійки в той момент, коли їх приварювали
2 Використовується аргонова сварка. В майбутньому монети будуть тьмяніти і скульптура буде тьмянішою, аніж копійки в той момент, коли їх приварювали
Ось так буде виглядати скульптура&nbsp;&ndash; монети накладаються одна на одну, як риб&rsquo;яча луска
3 Ось так буде виглядати скульптура – монети накладаються одна на одну, як риб’яча луска
Цей фрагмент Максименко обіцяє подарувати майбутньому спонсору &ndash; гроші на виробництво досі збирають
4 Цей фрагмент Максименко обіцяє подарувати майбутньому спонсору – гроші на виробництво досі збирають
Монети для скульптури збирали в Одесі, Києві, Івано-Франківську та інших містах України за гештегом #свои5копеек
5 Монети для скульптури збирали в Одесі, Києві, Івано-Франківську та інших містах України за гештегом #свои5копеек
Багато монет приносили діти
6 Багато монет приносили діти
Майбутній арт-об&#39;єкт буде 6 метрів заввишки &ndash; найбільша скульптура з монет у світі, каже Максименко
7 Майбутній арт-об'єкт буде 6 метрів заввишки – найбільша скульптура з монет у світі, каже Максименко
Спочатку планувалось, що скульптура буде до 3 метрів, але монет принесли дуже багато
8 Спочатку планувалось, що скульптура буде до 3 метрів, але монет принесли дуже багато
Риби в Одесі багато, а &laquo;Уроборос&raquo; буде однією, жартує автор
9 Риби в Одесі багато, а «Уроборос» буде однією, жартує автор

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