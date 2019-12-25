«Скеля серед степу, а в усіх нішах – стрижі!» Чому фотограф знімає Донеччину

Ангеліна Семенець

У кожному місті є свої найпопулярніші, фотогенічні місця – на Донеччині так само, і це дещо більше, ніж шахти і заводи. До казкових локацій вас люб’язно проведе Дмитро Балховітін через призму свого об’єктива. Він два десятка років фотографує природу Донеччини. «Квітучі поля та вкритий снігом безмежний степ, ковилове море, рукотворні гори-терикони та природні крейдяні і гранітні скелі – саме такою я її бачу і люблю, і такою Донеччиною хочу поділитися з вами», – коментує свій щойно опублікований календар Дмитро Балховітін.

До того, як почати займатися фотографією, Дмитро працював за фахом – інженером-електриком. Але його професія раптово підказала іншу, яка стала основною й улюбленою. «У мене був знайомий інженер-електрик з іншої області, ми спілкували по роботі в соціальній мережі, я побачив його фотографії, і вони мене зацікавили. Незабаром молодший брат купив дзеркальний фотоапарат. Я потримав його в руках, покрутив, повертів – та спробував фотографувати. З того моменту мистецтво фотографії впевнено тече по моїх жилах. Із 2008 року по сьогодні серйозно займаюся фотографуванням», – розповідає Дмитро Балховітін.

До початку російської агресії на Донбасі він разом із сім'єю жив у Макіївці. У 2017 році вони остаточно переїхали до Краматорська.

«Оскільки я фотографую, здебільшого, природу, то саме природа є моєю музою, – каже співрозмовник. – Але відтоді, як почав займатися фотографією, більше дізнався про своє рідне місто, шукав цікаві місця, намагався показати їх та привернути до них увагу».

Він ділиться, що любить повертатися в ті самі місця і бачити кадр таким, яким ще не бачив досі.

«У мене немає особистих секретів хорошого кадру, але для мене фотографія – це емоція, яку ти відчуваєш, коли перебуваєш в якомусь місці і намагаєшся це передати певними технічними засобами».

У 2019-му «Укрпошта» взяла пейзажі Донеччини для створення поштових марок «Краса і велич України». А з 20 грудня 2019 року стартував продаж перекидного календаря на 2020 рік із дванадцятьма світлинами Донецької області, на яких – терикони, степ в сезон цвітіння

ковили та покритий снігом, заповідники «Крейдова флора», «Кам'яні

могили», Свято-Успенська Святогірська лавра.

Після 6 років роботи у дитячому таборі «ЕкстреМал», де діти займаються скалолазанням, альпінізмом і фотографією, а фото є допоміжним засобом пізнання навколишнього світу, Дмитро вирішив, що хоче створити для дітей щось своє, пов’язане винятково з фотомистецтвом. Так зародилася та реалізувалася ідея «Дитячої школи фотографії Photo Vision у Краматорську.

Коли почалася війна, я почав їздити більше на північ Донецької області

Фотограф каже: існує безліч фотошкіл для дорослих, але для дітей майже немає. «Коли почалася війна, я почав їздити більше на північ Донецької області, бо до війни мене часто можна було побачити в центрі і на півдні, а ось північна частина була не така досліджена мною. Багато цікавих місць, які я фотографував до окупації, залишаються досі для мене недоступними, тому що там або лінія розмежування, або бойові дії – і це сумно».

«Я не є активним природоохоронцем, але якщо у мене є можливість, я

намагаюся допомогти збереженню цінних природних ділянок, – так пояснює Дмитро поширену на своїй сторінці у фейсбуці петицію проти забудови ділянки національного парку «Святі гори» з червонокнижними видами (ми писали про цей конфлікт тут). – У мене багато знайомих природоохоронців, і з ними я іноді співпрацюю – надсилаю запити до органів влади, аби вберегти красиві краєвиди, як мінімум. У південній частині Донеччини є національний парк «Меотида», який розташований на землях державної власності Новоазовського, Мангушського та Нікольського районів, і там була загроза розорення степової ділянки, на якій зростають рослини з Червоної книги, і ми з активістами допомогли порятувати цю ділянку».

Ми запитали Дмитра про 5, на його думку, найефектніших природних точок на карті Донеччини. Ось що він розповів:

– Заповідник «Крейдова флора», розташований біля річки Сіверський

Донець, має дуже високі крейдові пагорби, а на цих пагорбах зростають

рослини, які занесенні до Червоної книги. Заповідник складається з лісової частини та степової. Одна половина лісу – червонокнижна сосна крейдяна, а інша – байрачні діброви. Окрім рослин, є тут рідкісні ссавці та плазуни, птахи.

Всі ніші скель зайняті гніздами стрижів

– Біля Краматорська розташувалися величні «Крейдяні Білокузьминівські скелі», які є частиною регіонального ландшафтного парку «Краматорськ». Це оголення крейди, яке виглядає, як скеля серед степу. А деякі скельні виступи за формою нагадують пальці або вітрила, бо біля підніжжя гори розташовані ніші, вибоїни, печери різних розмірів. Загалом всі ніші скель і межигір'я зайняті гніздами стрижів. Скеля заввишки в 9-поверховий будинок була свідком багатьох історичних та доісторичних подій.

– Національний природний парк «Меотида» – там є рівні степові ділянки з рослинами, лимани, заплави, мешкають птахи з Червоної книги, є лагуни, коси, розгалужена мережа проток, гирла річок, озер. Тут представлено понад 60 пам'яток археології та культури. Масштаби та сама місцевість просто вражають.

– Заповідник «Кам'яні могили» виглядає, неначе маленька гірська країна, від якої заряджаєшся енергією, там є гранітні скельні виходи, і вважають, що мільйон років тому на місці заповідника був вулкан. Унікальні граніти не мають аналогів у світі.

– «Катеринівські бугри» («Гранітні горби») – це незвичайне природне явище у вигляді величезних каменів гранітної породи, які розташувалися на річці Кальчик. Горби неначе позують і манять, аби їх сфотографували, і це не дивно, бо вони помітно виділяються на тлі навколишньої зелені.

Степ, який у всіх асоціюється із Донеччиною, так близько до нас, але

чомусь нам так важко його помітити.

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