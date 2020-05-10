ТОП фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики

6 Бруківка з фрагментами єврейських надгробків на виставці-будівельному майданчику на Вацлавській площі в Празі. За останні дні під час реконструкції площі було знайдено сотні елементів бруківки, вирізаних із єврейських надгробків. За даними єврейської громади Праги, під час ручного демонтажу оригінальної бруківки було знайдено десятки каменів із залишками текстів та сотні каменів із полірованого мармуру. Ці висновки підтверджують, що за часів комуністичного режиму єврейські надгробки часто служили будівельним матеріалом. ((epa-EFE/Martin Divisek)