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Свобода за тиждень | Лікарі в Україні невдоволені медреформою і попереджають про закриття лікарень
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ТОП новини
10 травня 2020, Київ 11:34
Фотогалереї
ТОП фото за тиждень: найкраще зі світової фотожурналістики
10 травня 2020, 10:10
Радіо Свобода
Добірка подієвих фото світової фотожурналістики за 19-й тиждень 2020 року
1
Солдати крокують у столиці Білорусі Мінську під час військового параду з нагоди 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною
2
Працівник-мігрант виглядає зі вікна поїзда, який везе його до рідного штату Східного Біхару. Через карантин чоловік тривалий час перебував у притулку для безхатьків у західному індійському штаті Гуджарат (Reuters / Amit Dave)
3
Перфоманс в Афганістані: скривавлений чоловік лежить на дорозі, а біля нього протестувальники вигукують гасла проти іранського режиму. Під час акції біля посольства Ірану в Кабулі (epa-EFE/Jawad Jalali)
4
Рано вранці чоловік їде на велосипеді у столиці Непалу Катманду, де оголошений карантин через коронавіру. (epa-EFE / Narendra Shrestha)
5
Весілля під час карантину у Києві: український військовослужбовець Ігор Пономарчук, поранений під час бойових дій на Донбасі, та його наречена Анна Діоломіна вирушають на весільну церемонію до Головної військової клінічної лікарні (Reuters/Valentyn Ogirenko)
6
Бруківка з фрагментами єврейських надгробків на виставці-будівельному майданчику на Вацлавській площі в Празі. За останні дні під час реконструкції площі було знайдено сотні елементів бруківки, вирізаних із єврейських надгробків. За даними єврейської громади Праги, під час ручного демонтажу оригінальної бруківки було знайдено десятки каменів із залишками текстів та сотні каменів із полірованого мармуру. Ці висновки підтверджують, що за часів комуністичного режиму єврейські надгробки часто служили будівельним матеріалом. ((epa-EFE/Martin Divisek)
7
Моделі в захисних масках та весільних сукнях гуляють Карловим мостом під час комерційної зйомки у Празі (epa-EFE/Martin Divisek)
8
Військовослужбовець білоруського міністерства оборони у засобах захисту додатково дезінфікує колегу після лікарняної дезінфекції Мінську (TASS)
9
Крук переходить порожню дорогу у Франкфурті, Німеччині (AP/Michael Probst)
10
Лялька на підвіконні розбомбленогу будинку в Олександрівці, на сході Донецької області. За повідомленнями, в результаті обстрілів постраждали три дівчинки – віком від 7 до 10 років. Село Олександрівка знаходиться під контролем бойовиків (TASS/Valentin Sprinchak)
11
Чоловік несе ікону біля собору Василія Блаженного під час спалаху коронавірусу в Москві (Reuters/Evgenia Novozhenina)
12
Казахський художник працює над великим муралом у Алмати, присвяченому медикам, які борються із COVID-19 (Reuters/Pavel Mikheyev)
13
Професійний регбіст Алекс Крейг тренується на фермі батьків у Шотландії під час самоізоляції через епідемію коронавірусу (Reuters/Lee Smith)
14
Жінка у захисній масці проходить повз штучні обличчя у вітрині музею воскових фігур у Санкт-Петербурзі. Росія (AP/Dmitri Lovetsky)
15
Російські військові літаки виконують фігури пілотажу під час репетиції в Москві заходів, приурочених до 75-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні (Reuters/Maxim Shemetov)
16
У пакистанському Лахорі люди шикуються у чергу за безкоштовною їжею під час мусульманського свята Рамадан, дотримуючись безпечної дистанції (epa-EFE/Rahat Dar)
17
Чоловік увімкнув світло у своєму помешканні під час карантину в Москві. Фото від 4 травня (AFP/Kirill Kudryavtsev)
18
Чоловік читає Коран у мечеті в Кабулі. 4 травня, Афганістан (Reuters/Omar Sobhani)
19
Музей Ермітаж в Санкт-Петербурзі перед тим, як більшість освітлення буде вимкнуто через заходи, спрямовані на зниження енерговитрат міста під час епідемії коронавірусу в Росії (Reuters/Anton Vaganov)
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