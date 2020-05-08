14 Молоді військовослужбовці в Лондоні, 8 травня 1945 року. В ейфорії тих днів зароджувалися нові міцні союзи. Сьюзан Нейллі, тоді ще дівчинка-підліток, відзначала закінчення війни в Белфасті. Раптово до неї підійшов молодий чоловік, обняв її і міцно поцілував. Парубка звали Берті. Йому було 16 років. Пізніше вони одружилися і прожили разом до смерті Берті в 2012 році. У них залишилися син і дочка