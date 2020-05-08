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08 травня 2020, Київ 22:46
Фотогалереї

Святкування Перемоги над нацизмом у 1945 році по всьому світу – фотогалерея архівних світлин

Фотографії 1945 року розповідають, як громадяни різних країн раділи капітуляції Німеччини. Більшість світлин датовані 8-м травням.
Британські жінки танцюють з американськими військовими в Лондоні 8 травня 1945 року після капітуляції Німеччини
1 Британські жінки танцюють з американськими військовими в Лондоні 8 травня 1945 року після капітуляції Німеччини
Молоді американці відзначають перемогу в Балтіморі, штат Меріленд, 8 травня 1945 року
2 Молоді американці відзначають перемогу в Балтіморі, штат Меріленд, 8 травня 1945 року
Французи на спонтанному параді в Парижі, 8 травня 1945 року
3 Французи на спонтанному параді в Парижі, 8 травня 1945 року
Люди в Нью-Йорку біля Статуї Свободи, 8 травня 1945 року. У репортажі це описано так: &laquo;Окремі напідпитку цивільні особи &ndash; а іноді і військові &ndash; пропонують перехожим випити разом. Спиртне з вдячністю приймається. В основному підлітками&raquo;
4 Люди в Нью-Йорку біля Статуї Свободи, 8 травня 1945 року. У репортажі це описано так: «Окремі напідпитку цивільні особи – а іноді і військові – пропонують перехожим випити разом. Спиртне з вдячністю приймається. В основному підлітками»
Жінка співає в центрі Москви. Святкування розпочалися на день пізніше &ndash; 9 травня
5 Жінка співає в центрі Москви. Святкування розпочалися на день пізніше – 9 травня
Британського сержанта підкидає натовп підлітків у Москві. Акт про капітуляцію Німеччини був підписаний у Франції 7 травня і набирав чинності 8 травня о 23:01. У Москві це було вже 9 травня. Під тиском Сталіна німецьке командування вдруге підписало акт про капітуляцію в ніч із 8 на 9 травня в передмісті Берліну
6 Британського сержанта підкидає натовп підлітків у Москві. Акт про капітуляцію Німеччини був підписаний у Франції 7 травня і набирав чинності 8 травня о 23:01. У Москві це було вже 9 травня. Під тиском Сталіна німецьке командування вдруге підписало акт про капітуляцію в ніч із 8 на 9 травня в передмісті Берліну
Молодь Лондона, включно з молодим хлопцем, який пародіює Гітлера, розпивають пиво в пабі лондонського району Ламбет
7 Молодь Лондона, включно з молодим хлопцем, який пародіює Гітлера, розпивають пиво в пабі лондонського району Ламбет
Жінки в сукнях кольорів прапорів союзних держав &ndash; США, Франції, Великої Британії та СРСР &ndash; у центрі Парижу, 8 травня 1945 року
8 Жінки в сукнях кольорів прапорів союзних держав – США, Франції, Великої Британії та СРСР – у центрі Парижу, 8 травня 1945 року
Люди спостерігають за юрбою, яка збирається біля Тріумфальної арки в Парижі, 8 травня 1945 року
9 Люди спостерігають за юрбою, яка збирається біля Тріумфальної арки в Парижі, 8 травня 1945 року
Прем&#39;єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль із британською королівською родиною в Букінгемському палаці, 8 травня 1945 року. Саме того вечора майбутня королева Великобританії Єлизавета II і її сестра Маргарет втекли на вечірку, яку потім Єлизавета назвала ніччю, яка найбільш за все запам&rsquo;яталася в її &nbsp;житті
10 Прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчілль із британською королівською родиною в Букінгемському палаці, 8 травня 1945 року. Саме того вечора майбутня королева Великобританії Єлизавета II і її сестра Маргарет втекли на вечірку, яку потім Єлизавета назвала ніччю, яка найбільш за все запам’яталася в її  житті
Поранений солдат американської армії Артур Мур, за його словами, &laquo;милується загальним почуттям ейфорії&raquo; в Нью-Йорку, 8 травня 1945 року
11 Поранений солдат американської армії Артур Мур, за його словами, «милується загальним почуттям ейфорії» в Нью-Йорку, 8 травня 1945 року
Переповнений людьми пікап на вулиці Лондона. Свідок торжества того дня в британській столиці написав, що ця святкова атмосфера зароджувалася спонтанно в душі кожної людини, в кожній родині, від маленької дитини до &laquo;літніх пар, які, самі того не усвідомлюючи, ходили, взявшись за руки, по вулицях у червоно-біло-синіх паперових капелюхах&raquo;
12 Переповнений людьми пікап на вулиці Лондона. Свідок торжества того дня в британській столиці написав, що ця святкова атмосфера зароджувалася спонтанно в душі кожної людини, в кожній родині, від маленької дитини до «літніх пар, які, самі того не усвідомлюючи, ходили, взявшись за руки, по вулицях у червоно-біло-синіх паперових капелюхах»
Радісний натовп перед британським і американським посольствами в Лісабоні, 8 травня 1945 року
13 Радісний натовп перед британським і американським посольствами в Лісабоні, 8 травня 1945 року
Молоді військовослужбовці в Лондоні, 8 травня 1945 року. В ейфорії тих днів зароджувалися нові міцні союзи. Сьюзан Нейллі, тоді ще дівчинка-підліток, відзначала закінчення війни в Белфасті. Раптово до неї підійшов молодий чоловік, обняв її і міцно поцілував. Парубка звали Берті. Йому було 16 років. Пізніше вони одружилися і прожили разом до смерті Берті в 2012 році. У них залишилися син і дочка
14 Молоді військовослужбовці в Лондоні, 8 травня 1945 року. В ейфорії тих днів зароджувалися нові міцні союзи. Сьюзан Нейллі, тоді ще дівчинка-підліток, відзначала закінчення війни в Белфасті. Раптово до неї підійшов молодий чоловік, обняв її і міцно поцілував. Парубка звали Берті. Йому було 16 років. Пізніше вони одружилися і прожили разом до смерті Берті в 2012 році. У них залишилися син і дочка
Урочистості в Мінську. У Другій світовій війні тодішня Білоруська РСР втратила понад чверть свого населення, 9 травня 1945 року
15 Урочистості в Мінську. У Другій світовій війні тодішня Білоруська РСР втратила понад чверть свого населення, 9 травня 1945 року
Натовп на площі Пікаділлі в Лондоні, 8 травня 1945 року. У центрі площі &ndash; ще закритий камуфляжем від нацистських бомбардувань меморіальний фонтан Шефтсбері, вірніше, основа фонтану, бо сам історичний пам&#39;ятник був розібраний і поміщений в укриття. Фонтан повернувся на площу тільки в 1948 році
16 Натовп на площі Пікаділлі в Лондоні, 8 травня 1945 року. У центрі площі – ще закритий камуфляжем від нацистських бомбардувань меморіальний фонтан Шефтсбері, вірніше, основа фонтану, бо сам історичний пам'ятник був розібраний і поміщений в укриття. Фонтан повернувся на площу тільки в 1948 році
Гуляння на Красній площі в Москві, 9 травня 1945 року. Американець, очевидець того дня в Москві, згадував той час словами: &laquo;Усі веселилися, але у деяких в очах стояли сльози ... Ми бачили дипломатів і співробітників американського посольства, які кидали з балкону шоколад, солодощі та іграшки&raquo;
17 Гуляння на Красній площі в Москві, 9 травня 1945 року. Американець, очевидець того дня в Москві, згадував той час словами: «Усі веселилися, але у деяких в очах стояли сльози ... Ми бачили дипломатів і співробітників американського посольства, які кидали з балкону шоколад, солодощі та іграшки»
Юрба в Трондхаймі в Норвегії, 8 травня 1945 року. Норвегія пробула під нацистською окупацією п&#39;ять років
18 Юрба в Трондхаймі в Норвегії, 8 травня 1945 року. Норвегія пробула під нацистською окупацією п'ять років
Британські прапори на будинках в Єрусалимі, 9 травня 1945 року. Ізраїль, який отримав державність через три роки після закінчення Другої світової війни, святкує День Перемоги 9 травня через велику кількість емігрантів із колишнього Радянського Союзу. Відповідний закон був ухвалений у 2017 році
19 Британські прапори на будинках в Єрусалимі, 9 травня 1945 року. Ізраїль, який отримав державність через три роки після закінчення Другої світової війни, святкує День Перемоги 9 травня через велику кількість емігрантів із колишнього Радянського Союзу. Відповідний закон був ухвалений у 2017 році
Лондон під час урочистостей з нагоди закінчення війни. Більш ніж 20 тисяч жителів британської столиці загинули під час бомбардувань міста, які розпочалися 7 вересня 1940 року і тривали 57 ночей. Всього у Великій Британії від авіаударів загинуло понад 40 тисяч мирних жителів
20 Лондон під час урочистостей з нагоди закінчення війни. Більш ніж 20 тисяч жителів британської столиці загинули під час бомбардувань міста, які розпочалися 7 вересня 1940 року і тривали 57 ночей. Всього у Великій Британії від авіаударів загинуло понад 40 тисяч мирних жителів
Красная площа в Москві, заповнена людьми, під час салюту над Кремлем. Очевидець так згадував ті моменти: &laquo;Незнайомці цілували один одного. Такого єднання, як 9 травня 1945 року, я не пам&#39;ятаю. Ми всі були одним цілим &ndash; росіяни, татари, узбеки, грузини, &ndash; ми були єдині, як ніколи&raquo;
21 Красная площа в Москві, заповнена людьми, під час салюту над Кремлем. Очевидець так згадував ті моменти: «Незнайомці цілували один одного. Такого єднання, як 9 травня 1945 року, я не пам'ятаю. Ми всі були одним цілим – росіяни, татари, узбеки, грузини, – ми були єдині, як ніколи»
Відпочинок після вечірки століття. Лондон, 8 травня 1945 року. Війна в Європі була закінчена, але Друга світова ще тривала. Японія підписала капітуляцію лише 2 вересня 1945 року
22 Відпочинок після вечірки століття. Лондон, 8 травня 1945 року. Війна в Європі була закінчена, але Друга світова ще тривала. Японія підписала капітуляцію лише 2 вересня 1945 року

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