Всю мирну частину свого життя ветеран Другої світової війни, українець Георгій Іванько прожив у грузинському місті Телаві. Цієї весни йому виповнилося 100 років. Довгожитель розповідає про війну, про наказ Сталіна №227, який зробив із нього і його родичів зрадників батьківщини, і про старість. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)