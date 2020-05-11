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11 травня 2020, Київ 21:10
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100-річний український ветеран Георгій Іванько: 100 років війни і миру – відео

100-річний український ветеран Георгій Іванько: 100 років війни і миру – відео
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100-річний український ветеран Георгій Іванько: 100 років війни і миру – відео

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Всю мирну частину свого життя ветеран Другої світової війни, українець Георгій Іванько прожив у грузинському місті Телаві. Цієї весни йому виповнилося 100 років. Довгожитель розповідає про війну, про наказ Сталіна №227, який зробив із нього і його родичів зрадників батьківщини, і про старість. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)

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