100-річний український ветеран Георгій Іванько: 100 років війни і миру – відео
Всю мирну частину свого життя ветеран Другої світової війни, українець Георгій Іванько прожив у грузинському місті Телаві. Цієї весни йому виповнилося 100 років. Довгожитель розповідає про війну, про наказ Сталіна №227, який зробив із нього і його родичів зрадників батьківщини, і про старість. (Відео Грузинської редакції Радіо Свобода)
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