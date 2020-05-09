Країни Європи і США вшанували пам’ять загиблих у Другій світовій війні в умовах боротьби з коронавірусом

Країни Європи 8 травня відзначили 75-річчя з дня поразки нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Заходи були обмеженими, зважаючи на продовження боротьби з поширенням коронавірусу на континенті.

Понад 146 тисяч людей померли від COVID-19 в Європі, приблизно стільки ж сил союзників загинули під час висадки у Нормандії.

У Німеччині президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, канцлер Анґела Меркель і голови парламенту і Конституційного суду поклали квіти до меморіалу жертв війни і насильства у Берліні.

«Пандемія коронавірусу змушує нас вшановувати пам'ять на самоті – окремо від тих, хто для нас важливий і кому ми вдячні», – сказав Штайнмаєр. Він закликав німців «думати, відчувати і діяти, як європейці» на тлі коронакризи.

Королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до співвітчизників з нагоди 75 річниці закінчення Другої світової війни в Європі.

«Коли я дивлюся на нашу країну сьогодні і бачу, наскільки ми прагнемо захистити і підтримати один одного, я з гордістю кажу, що ми все ще та країна, дивлячись на яку хоробрі солдати, моряки і льотчики [Другої світової] впізнали б її і захопилися б нею», – сказала королева.

«Вони билися, щоб ми могли жити на світі – і вдома, і за кордоном. Вони загинули, щоб ми могли жити як вільний народ в світі вільних націй», – сказала Єлизавета II.

У Франції день закінчення війни відзначили, зберігши основні заходи, які в умовах карантину пройшли без участі публіки. Президент Емманюель Макрон брав участь у церемонії пам'яті в Парижі. В інших містах Франції пройшли церемонії покладання вінків до пам'ятників загиблим у Другій світовій війні.

За традицією, президент Франції вранці 8 травня побував на Єлисейських полях, де поклав вінок до пам'ятника Шарлю де Голлю, а потім брав участь у традиційній церемонії біля Тріумфальної арки. Вона зазвичай проводиться біля Вічного вогню та могили Невідомого солдата при великому скупченні городян, в присутності ветеранів війни і школярів. Цього разу у зв'язку з епідемією коронавірусу, церемонія пройшла без участі публіки.

Президент Дональд Трамп 8 травня оприлюднив звернення з нагоди 75-річчя перемоги над нацизмом у Європі. Послання опубліковане на сайті Білого дому.

«75 років тому останні залишки нацистського режиму беззастережно здалися союзним державам, що ознаменувало закінчення Другої світової війни в Європі», – сказав Трамп.

Він назвав покоління американців, які воювали на фронтах Другої світової війни, «найбільшим поколінням, яке ніколи не буде забуте».