Польща зобов’язана відновити напис на надмогильній плиті воякам УПА, згідно з домовленістю – позиція України

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що польська сторона завершить роботу щодо відновлення могили вояків УПА на горі Монастир у Підкарпатському воєводстві. Про це він заявив 12 жовтня під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Адже напередодні офіційного візиту польського президента у Київ, який триває 11–13 жовтня, у Польщі встановили нову надгробну плиту воякам УПА на місці зруйнованої на горі Монастир. Однак напис не відповідає тому, що був раніше. Такий крок польської сторони викликав негативну реакцію в Україні.

11 жовтня, коли польський президент Анджей Дуда прибув в Україну, в соціальних мережах поширили фотографію нової надмогильної плити на місці поховання вояків УПА на горі Монастир, яку встановили 10 жовтня. На ній напис: «Братська могила українців, які загинули в битві з радянським НКВС у монастирських лісах вночі з 2 на 3 березня 1945 року».

До червня 2015 року, коли вандали облили червоною фарбою хрест і розтрощили плиту, на ній був текст такого змісту: «Полягли за вільну Україну. Тут спочивають полеглі в бою з НКВС у монастирських лісах в ніч з 2 на 3 березня 1945 року» і був написаний перелік 62 загиблих.

Польська сторона застосовує тактику подвійних стандартів

«Польська сторона замінила текст і не узгодила його з українською стороною, прибрала прізвища загиблих. Ця справа тягнулася 5 років, коли почалися акти вандалізму на меморіалі воїнам УПА на горі Монастир. Такий крок не сприятиме налагодженню діалогу і показує, що польська сторона у сфері увічнення пам’яті жертв воєн і політичних репресій завжди застосовує тактику подвійних стандартів», – каже Радіо Свобода Святослав Шеремета, представник української Державної міжвідомчої комісії у справах пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій, керівник меморіально-пошукового центру «Доля» (Львів).

Історія битви на горі Монастир

У ніч із 2 на 3 березня 1945 року в лісах, які називають монастирськими (до ХІХ століття на горі був Василіанський монастир Греко-католицької церкви), довкола села Підкарпатського воєводства відбувся запеклий бій між вояками УПА і радянськими внутрішніми військами НКВС. УПА охороняла місцеве населення від нападів, як польських підрозділів, так і злочинних банд. А згідно з угодою від 9 вересня 1944 року між СРСР і Польською Народною Республікою, українців мали евакуювати з території Польщі в УРСР.

Радянська влада кинула проти українських вояків, які розташовувались у монастирських лісах, велику озброєну групу солдат. Бій був нерівний. Ніхто з вояків УПА не здався живим. Їхні тіла селяни перенесли на гору Монастир, де їх поховали і встановили дерев’яний хрест. У радянський час це місце було занедбане.

На початку 1990-х років місце поховання знайшов місцевий мешканець, поляк українського походження Дмитро Богуш. Він із 1993 до 2005 років домагався дозволу від польської влади впорядкувати місце і вшанувати загиблих.

Спорудження меморіалу було складовою домовленості

«Відновлення меморіалу на горі Монастир було однією з умов довготривалого переговорного процесу щодо відкриття польських військових поховань на Личаківському кладовищі. Спорудження меморіалу було складовою домовленості 15 років тому, й тоді Львівська міська рада пішла на поступки польській стороні і дозволила залишити певні елементи на польських військових похованнях. Тим часом у Польщі абсолютно легально встановили пам’ятник воїнам УПА на горі Монастир», – говорить Святослав Шеремета.

У 2005 році польська сторона погодила текст на плиті і сам пам’ятник на горі Монастир.

Актів вандалізму було кілька

Із 2015 року, коли вандали знищили плиту на могилі українських вояків, українська сторона апелювала до польської влади з проханням відновити місце поховання. У лютому 2017 року працівники меморіально-пошукового центру «Доля» зі Львова відчистили хрест від фарби і розтрощену плиту. 3 листопада 2019 року польські громадські діячі і представники української діаспори у Польщі вшанували загиблих і причепили вишивані рушники на дерева довкола могили. Але невідомі спалили їх і надмогильну плиту скинули у яму.

27 січня 2020 року під час вшанування роковин звільнення концтабору «Аушвіц» президент України Володимир Зеленський сказав польському президентові, що Україна розблокувала мораторій на пошукові роботи у 2019 році, але польська сторона зобов’язана відновити зруйновану плиту на могилі українських вояків на горі Монастир і взяти це місце під охорону.

Мали подати перелік імен загиблих

«Попередня домовленість була відновити таблицю у повному вигляді, як вона була. Могила на горі Монастир законна і охороняється польським законодавством, а ще є міжнародна угода 1994 року, яка передбачає, що зміни можуть вноситись лише за двостороннього погодження. Те саме і за польським законодавством. Мали відновити не лише плиту, але й подати перелік імен загиблих. Польща для України є стратегічним союзником, тому в рамках широкого партнерства ці всі питання мають бути вирішені без зайвих емоцій. Ми стоїмо на позиції послідовного виконання умов і паритету», – наголосив Радіо Свобода голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Протягом 2014-2019 років у Польщі вандали знищили близько двох десятків українських могил і пам’ятників. У відповідь Україна у 2017 році заборонила Польщі проводити пошукові роботи в Україні доти, доки не будуть відновлені українські могили. У 2019 році президент Зеленський скасував це рішення, але за умови, що польська сторона відновить зруйновану могилу на горі Монастир.

«Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «полеглі за волю України»

Зреагував на відновлену таблицю на місці поховання вояків УПА і колишній керівник Українського інституту національної пам’яті, народний депутат Володимир В’ятрович. На своїй сторінці у фейсбуці він написав:

«Врешті щойно тепер напередодні візиту президента Дуди до нас на могилі з’явився пам’ятник. Але не відновлений, а новий, непогоджений з українською стороною. «Відновлювачі» загубили списки похованих повстанців, не спромоглися відтворити напис «полеглі за волю України». І тепер цей брутальний крок, який є порушенням угоди між Україною та Польщею, представлятимуть як крок на зустріч».

Якщо польська сторона не доробить надмогильну плиту, як це було домовлено, то у Львові можуть нагадати польській стороні про порушення при відновленні польських військових поховань на Личаківському цвинтарі, зокрема самовільно встановлена мілітарна символіка – меч-«щербець».