За вірші – 12 років ув'язнення: у Києві попрощалися із політв'язнем радянських часів Миколою Кунцевичем

На Байковому кладовищі у Києві 16 березня поховали дисидента і політв'язня радянського режиму Миколу Кунцевича.

Миколі Кунцевичу було 66 років. Він був одним із наймолодших українських політв'язнів СРСР, отримав три судових вироки і відбув 12 із 14 років ув'язнення. Як стверджував Микола Кунцевич – у третій справі його адвокатом був Віктор Медведчук.

Про прощання із Миколою Кунцевичем написав голова Центру досліджень політичних цінностей, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.

Микола Кунцевич народився у Києві 14 жовтня 1954 року. Закінчив естрадно-циркове училище, працював у цирку, потім став ведучим програм, читав український гумор і сам писав вірші та байки.

У травні 1974 року Микола Кунцевич прочитав дві свої байки «Горила» і «Ворона» біля пам’ятника Тарасу Шевченку в Києві.

Через деякий час його заарештували і згодом засудили до 5 років позбавлення волі за «злісне хуліганство».

Ось як Микола Кунцевич розповів про це у вересні 2018 року Радіо Свобода.

Тоді ж, за словами Миколи Кунцевича, в Лук'янівському СІЗО він потрапив до однієї камери із режисером Сергієм Параджановим.

Другий вирок і покарання на термін у 4,5 роки Микола Кунцевич отримав після того, як у 1981 році його вірші прозвучали в ефірі Радіо Свобода.

Тоді почалися обшуки, і в деяких київських вишах знайшли самвидав (самвидав – це непідконтрольний державі засіб поширення позацензурної літератури в СРСР, коли заборонені тексти переписували від руки і поширювали із рук в руки – ред.), заборонені тексти Кунцевича.

У 1984 році Миколу Кунцевича судили втретє – «за розповсюдження антидержавних матеріалів серед засуджених», бо під час відбування другого терміну покарання на одному з концертів зачитав уривок поеми Євгена Євтушенка «Братская ГЕС».

Микола Кунцевич стверджував, що його адвокатом на цьому процесі був Віктор Медведчук. Кунцевич розповідав, що, як і у випадку із Василем Стусом, Медведчук просив збільшити висунутий прокурором термін у 3 роки ув'язнення ще на 1 рік 9 місяців та 19 днів із попереднього терміну. Тому, казав Кунцевич, вирок його переписали, а термін ув'язнення подовжили.

Віктор Медведчук заперечує, що був адвокатом Миколи Кунцевича.

У 1987 році Микола Кунцевич долучився до Української Гельсінської спілки. Цього ж року він був звільнений із ув'язнення за амністією, як і багато інших політв'язнів.

У 1989 році Кунцевич став членом Народного руху України та Всеукраїнського товариства репресованих.

Також Микола Кунцевич займався культурно-просвітницькою роботою. Він став художнім керівником гастрольно-концертного об'єднання «Рухконцерт», очолював оргкомітет фестивалів «Дзвін», «Українське сузір'я» та «Коріння наше в Україні».

Більше про життя Миколи Кунцевича можете дізнатися в інтерв'ю, записаному в українській редакції Радіо Свобода.