В Донецке ранен бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с ним ранение получил Виталий Хоценко – представитель оккупационной администрации Донецка. Произошел взрыв в гостинично-ресторанном комплексе. Он жив, в больнице – и даже раздавал комментарии журналистам.



Дмитрия Рогозина эвакуировали в Ростов-на-Дону. Российским СМИ неназванный личный помощник сказал, что Рогозина привезли в военный клинический госпиталь. Вместе с ним туда доставили еще двоих раненых. У Рогозина диагностировали ранение в спину: осколок попал в позвоночник, и врачи не уверены, что его удастся извлечь. Об этом пишут российские СМИ. Сам же Рогозин в своем канале в соцсети написал, что «металлический осколок вошел выше правой лопатки. Предстоит операция».

Известно, что под обстрел (или взрыв) он попал в гостинично-ресторанном комплексе «Шеш-беш», где праздновал свой день рождения. Правда сам Рогозин заявил, что это была рабочая встреча.



«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились», – написал Рогозин.

Вот так выглядит комплекс после обстрела:



Кто такой Рогозин, почему СМИ о нем так много говорят именно в контексте войны России на Донбассе?

Последнее известное официальное место работы Рогозина – корпорация «Роскосмос», которую он возглавлял до 15 июля этого года. Однако на этой должности он был с 2018 года, а до этого, начиная с 2011, был заместителем главы российского правительства. Курировал вопросы военно-промышленного комплекса, а также космической отрасли. То есть так или иначе был связан с подготовкой всей той военной техники, которая в конце февраля вторглась в Украину.

Рогозин всегда активно поддерживал российскую агрессию против Украины. Еще после аннексии Крыма в 2014 году он был одним из тех, на кого США и ЕС наложили санкции. Были 2 случая, когда он пытался на самолете попасть в Молдову, но власти Румынии из-за санкций отказывали в этом. В 2017 году, после такого запрета, он пригрозил властям Румынии, сказав: «ждите ответа, гады».

После начала масштабного российского вторжения 24 февраля Рогозин был одним из немногих российских чиновников, которые активно комментировали события. Практически сразу же изменил название своего канала в соцсетях с «Рогозин» на «Рогоzин».

Запомнился тем, что неоднократно угрожал западу ядерным оружием, в частности, ракетой «Сармат».

А при его руководстве «Роскосмос» в день проведения саммита НАТО опубликовал спутниковые снимки и координаты места проведения саммита.

Также в одной из соцсетей публиковал пост о необходимости «покончить» с «появившимся на месте Украины», поскольку оно якобы «является экзистенциальной угрозой российскому народу».

Что он делал в Донецке?



После увольнения на какой-то период Рогозин выпал из информационного поля. Вновь заговорили о нем перед аннексией украинских областей. Российские СМИ писали, что будет создан Крымский федеральный округ, и его может возглавить Рогозин. Тот подтверждал, что готов к этому. Однако этого не произошло.

Вскоре Рогозин появился на Донбассе. Он сам рассказал, что возглавил в зоне так называемой спецоперации в Украине группу военных советников «Царские волки», которые проводят инспекцию, а также способствуют военно-технической поддержке российских войск.

Он заявил, что это добровольная, а не официальная группа советников. Но как она может взаимодействовать с официальными структурами россии, неизвестно.

За период пребывания на Донбассе уже успел сделать несколько громких заявлений. Сказал, что «Киев нужно вернуть», «СВО нужно вести до победного конца» и призвал «добровольцев активнее ехать на войну».

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