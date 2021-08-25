Жертви «зеленки»: Порошенко, Аваков, Філатов та інші гучні випадки

П'ятий президент України Петро Порошенко вперше став жертвою «зеленки» у день, коли країна святкувала 30-річчя Незалежності. Нападника одразу затримала поліція, йому інкримінують статтю по хуліганству, що тягне за собою можливе покарання до 5 років обмеження волі. Чимало українців засудили такі дії щодо колишнього президента.

«Зеленка», як відомо, погано відмивається зі шкіри. До того ж вона небезпечна для очей – може викликати опіки. Втім, судячи з того, як швидко Петро Порошенко повернувся до публіки, важких наслідків не сталося.

Його однопартієць, Олексій Гончаренко невдовзі після інциденту повідомив, що із Петром Порошенком все гаразд і виклав відео, на якому той виступає перед людьми в Києві вже без слідів на обличчі.

Він також додав, що підозрює в причетності до інциденту «зелену владу».

«Символічно, що вирішили облити саме «зеленкою». Щоб не лишалося сумнівів, хто за цим стоїть», – написав Олексій Гончаренко.

Якщо ж подивитися в історію, то «зеленка» давно стала зброєю в політичних баталіях, і не лише в Україні. Рахунок таких нападів лише в українському просторі йде навіть вже не на десятки.

1. Борис Філатов, міський голова Дніпра

Під час виборчої компанії на посаду міського голови кілька разів ставав жертвою «зеленки». Не став скасовувати через це заплановані зустрічі і продовжив їх із зеленими плямами на обличчі та одязі.

Відреагував і на інцидент із Порошенком.

«Справа не в реакції Порошенка на те, що відбулося. Справа в реакції правоохоронних органів і в політичній культурі. Ніхто не наказаний. Замовники поліцію не цікавлять», – написав він у фейсбуці.

2. Арсен Аваков, екскерівник МВС

Арсен Аваков впевнено може давати поради, як відмити сліди «зеленки», адже у 2013–2014 роках він неодноразово ставав об’єктом таких нападів.

У 2013 році цей метод атаки політиків був вельми розповсюджений. Від нього страждали практично всі політики-опозиціонери. Арсен Аваков був народним депутатом від «Батьківщини» і відвідував суди по Юлії Тимошенко. Тоді практично всі захисники і підтримка лідерки партії піддавалися атакам «зеленкою».

У 2014 році Арсена Авакова облила зеленкою дівчина в аеропорту Харкова.

3. Віталій Шабунін, голова Центру протидії корупції

Голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна невідомі облили зеленкою і закидали тортами 17 липня 2018 року на акції з вимогою відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. Після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі. Поліцейські, присутні на місці проведення акції, повідомляли, що затримали кількох людей.

4. Водій маршрутки

Не лише політики і громадські діячі стають жертвами «зеленки». Так, нещодавно на Одещині об’єктом такого нападу став водій маршрутки, який раніше відмовився везти учасника бойових дій. За законом, учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд.

Це обурило громадськість і «зеленка» стала інструментом самосуду.

Це не поодинокий випадок.

5. Олексій Навальний, російський опозиціонер

Напади з «зеленкою» відбуваються не лише в Україні.

У 2017 році в Росії під час передвиборчої президентської кампанії Олексія Навального облили зеленкою у Москві так, що його довелося госпіталізувати. Він отримав хімічний опік правого ока. Зрештою, він втратив зір і око бачило лише на 15 відсотків.

Опозиціонеру провели операцію у Барселоні незабаром після нападу. Є вірогідність, що «зеленка» була змішана з іншої агресивною рідиною. Нападників на Олексія Навального не знайдено