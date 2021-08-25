«Нападам на політиків немає місця в демократії» – посольство США після інциденту з Порошенком

Посольство США в Україні 25 серпня заявило про неприпустимість нападів на політиків та інших членів суспільства. З такою заявою дипломатичне представництво виступило через добу після того, як у Києві був облитий зеленкою п’ятий президент України Петро Порошенко.

«Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії», – ідеться в твіті посольства Сполучених Штатів.

Поліція Києва повідомила ввечері 24 серпня, що затримала чоловіка, який під час урочистих заходів у центрі Києва облив зеленкою колишнього президента України.

Також у соцмережах поширювали відео, на якому облитим зеленкою був Петро Порошенко – п’ятий президент, а нині лідер опозиційної до влади Володимира Зеленського партії «Європейська солідарність», цей факт підтвердила народна депутатка від його партії Ірина Геращенко і непрямо й сам Порошенко.

«Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії. За даним фактом слідчим Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до п’яти років обмеження волі», – мовиться в повідомленні.