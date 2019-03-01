Чи поховає скандал шанси Порошенка бути переобраним? Коментарі оглядачів

Американський дослідницький центр у галузі зовнішньої політики Atlantic Council розглядає перспективи можливої шкоди передвиборчій кампанії Петра Порошенка у світлі оприлюднення звинувачень «Бігус-інфо».

Сайт американського дослідницького центру в галузі зовнішньої політики Atlantic Council публікує матеріал «Запитання і відповіді: Чи скандал поховає шанси Порошенка бути переобраним на другий термін?» Автор статті – редактор блогу UkraineAlert, старший співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Мелінда Герінґ пише, що журналіст, який займається розслідуваннями, звинуватив наближених до Петра Порошенка посадовців у тому, що вони збагачуються на завезенні в Україну з Росії запчастин для озброєнь. Згідно з твердженнями «Бігус-інфо», син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського був організатором схеми купівлі запасних частин у Росії 2015 року. Герінґ нагадує, що саме попереднього року Росія анексувала Крим і окупувала частини Донбасу. «Бігус-інфо» стверджує, що Україна закупила ті запчастини у приватних компаній, пов’язаних з Гладковським, за завищеними цінами, і що державна компанія «Укроборонпром» знала, звідки це все надійшло. Автор додає, що перед тим, як вибухнув цей скандал, опитування ставили Порошенка на друге місце за популярністю серед виборців. Підтримка українського війська була однією з основних тем передвиборчої кампанії Порошенка, і він сам нещодавно заявляв, що не дозволить нікому красти у війська.

Мелінда Герінґ поставила експертам Atlantic Council із питань України, а також друзям центру кілька запитань: Наскільки серйозними є ці звинувачення? Як вони вплинуть на президентські перегони? Чи на цьому все скінчилось для Порошенка? Чи він має непокоїтись щодо того, звідки саме надійшла ця інформація?

Крістіна Бердинських, політичний оглядач, український тижневик «Новое время»:

Для Порошенка це є дуже серйозним ударом. Його команда висунула гасло «Армія, Мова, Віра». А тепер одна з головних частин цього гасла, «армія», опиняється під сумнівом. Зрештою, зараз існують підозри, що друзі президента просто збагатилися завдяки війні. Ясна річ, що ця ситуація гратиме на руку шоуменові Володимирові Зеленському. Йому навіть не треба нічого робити, окрім як просто стежити за ситуацією і чекати пояснень від влади. Суспільство чекає тепер на офіційні обвинувачення, висунуті проти учасників цієї схеми. Я, втім, не вважаю, що це стане кінцем Порошенка. Він має всі шанси вийти до другого туру і, можливо, виграти вибори. Перед виборами його команда має час, щоб видати допомогу пенсіонерам, а мери великих міст на зразок Одеси чи Харкова працюють на його боці і роблять усе, щоб він переміг. Але це, напевно, буде складно.

Саша Боровик, юрист і підприємець:

У час, коли президентська кампанія входить в останні тижні перед виборами, прихильники Порошенка висловили своє незадоволення часом оприлюднення матеріалу. Розслідувачі заявляють, що час для публікації обраний випадково. Не ясно, чи вони досить ретельно перевірили свої дані. Також можна припустити, що ці матеріали були отримані нелегальним шляхом. Порошенко нині став політично вразливим. Країна, яка веде війну, не може ігнорувати звинувачень щодо значної корупції в закупівлях для війська. Все це дедалі більше ускладнює політичний ландшафт, відкриваючи шлях до влади комусь, хто є більш дружнім щодо Кремля. Все це може стати ціною, яку Україна має заплатити за те, що не впоралася з корупцією раніше.

Майкл Карпентер, колишній заступник помічника міністра оборони США, директор Центру Байдена і старший співробітник Atlantic Council:

Звинувачення, висунуті у «Бігус-інфо», серйозні і вказують на те, що корупційні схеми цілковито просякли до українського оборонно-промислового сектору. Відтак український уряд зобов’язаний розслідувати ці звинувачення, щоб з’ясувати, чи є там склад злочину. Не можу коментувати правдивість дослідження, і є сумніви щодо часу його оприлюднення, але український народ заслуговує на серйозне і безстороннє розслідування, якому можна було б вірити.

Пітер Дікінсон, співробітник Atlantic Council і видавець журналу Business Ukraine Magazine:

Звинувачення у корупції в оборонному секторі надзвичайно вибухові, надто за умов неоголошеної війни з Росією і того, що Порошенко є головнокомандувачем українського війська. Водночас цей скандал навряд чи може змінити ситуацію перед виборами, тому що все це не так аж надто шокує, щоб підірвати загальний хід кампанії. Порошенко має майже нульову довіру як борець із корупцією, і навіть його палкі прихильники припускають, що Порошенко бере участь у корупційних схемах. Його президентська кампанія прагне довести, що він є найменшим злом із усіх можливих. Нові звинувачення в корупції, звичайно, шкодять, але вони не змінять цієї формули принциповим чином.

Олександра Дрік, голова антикорупційної коаліції «Декларації під контролем», співробітниця Центру аналізу європейської політики:

Факти, оприлюднені розслідуванням, є ще одним яскравим прикладом провалля між словами президента та його діями. Іще важливіше, що це показує, наскільки тісні зв’язки нинішнього керівника України і його найближчих союзників із Росією. Ці зв’язки замішані на грошах, і вони настільки потужні, що стоять вище за українську національну і міжнародну безпеку.

Джон Гербст, директор Євразійського центру при Atlantic Council:

Якщо українському війську потрібні були запчастини для критично важливого обладнання і їх роздобули в Росії, слава тим, хто це все здійснив. Але якщо ці люди особисто на цьому нажилися, вони порушили закон, і за це їх треба покарати. Оприлюднення цієї інформації за місяць перед президентськими виборами надає їй політичного забарвлення. Проте це не має стати на перешкоді проведенню розслідування і переслідуванню винних за законом, якщо було скоєно злочин.

Адріан Каратницький, старший співробітник Євразійського центру при Atlantic Council і партнер фірми Myrmidon Group LLC:

Тут усе залежатиме від реакції президента. Якщо Порошенко говоритиме відверто і чесно, пояснить, що тут було законно, а що було, можливо, порушенням закону, і висуне вимоги, щоб усі винні були негайно заарештовані і звинувачені, він тоді утримається на впевненому другому місці за популярністю і продовжить боротьбу у другому турі виборів. Наступні кілька днів визначатимуть долю президента. Також треба занепокоїтись тим, що документи невідомого походження були оприлюднені в останні тижні кампанії, в якій кандидати йдуть так близько одне до одного. Навіть самі журналісти заявляють лише, що правдивість змісту дуже ймовірна, але не абсолютно певна. Це надто низький поріг оцінки, щоб викидати займисту інформацію в таких часових рамках, за які буде важко повністю визначити правду.

Тарас Кузьо, співробітник Інституту зовнішньої політики Школи передових міжнародних досліджень Університету Джонса Гопкінса і викладач Києво-Могилянської академії:

Звинувачення дуже серйозні, бо ж уже лунало багато критики щодо корупції у військовому секторі, але без конкретних доказів. Це може змінитися, якщо інформація виявиться правдивою. Але я з підозрою ставлюся до часових рамок оприлюднення цієї інформації, тому що до дня виборів не залишається часу для повноцінного розслідування цих звинувачень. Мої підозри зросли, коли я побачив негайну реакцію Юлії Тимошенко, яка закликала до імпічменту президента, не усвідомлюючи, що люди мають право вважатися не винуватими, доки їхня вина не буде доведена. Я також маю сумніви, що рейтинг Порошенка зазнає повного колапсу з причини цих звинувачень.

Браян Меффорд, старший співробітник і головний директор компанії Wooden House Strategies LLC:

На даний момент звинувачення більш скандальні, аніж серйозні. Візьміть до уваги, що звинувачується син бізнесового партнера Порошенка, а не сам Порошенко. У звинуваченнях не фігурує навіть жоден член президентської родини. Якщо тільки не з’явиться відео, на якому Порошенко обговорюватиме цю оборудку з Путіним і вони потиснуть одне одному руки і передадуть із рук у руки готівку, все інше буде відкинуто як просто звичайне передвиборче політикування. Українські виборці проголосують за Порошенка, бо бачать у ньому найкращий вибір того, хто поведе країну до Заходу, а не тому, що вони вважають Порошенка не пов’язаним із корупцією.

Катерина Смаглій, учасниця програми «Лідер нового покоління» при Інституті міжнародного лідерства МакКейна:

Цей скандал має внутрішні і зовнішні наслідки. Звісно, якщо звинувачення правдиві, всі винні мають бути покарані за державну зраду. Але беручи до уваги гарячкові зусилля Росії з метою привести до влади в Україні «кого завгодно, аби не Порошенка», спостерігачі мають вимагати оприлюднення джерел, звідки надійшли матеріали, за якими звинувачують людей із оточення Порошенка. Заяви Юлії Тимошенко, що вона надасть неспростовні докази того, що Порошенко «найбільш проросійський кандидат у президенти», і синхронна поява публікації Бігуса вказують на те, що це елементи кампанії очорнення Порошенка. Зрештою, більшість українських політиків можуть потрапити під звинувачення у корупції, але не всі вони можуть протистояти Путіну.

Іван Верстюк, журналіст-розслідувач, український тижневик «Новое время»:

Доповідь Бігуса оприлюднює факти, які були відомі лише вузькому колу бізнесових партнерів «Укроборонпрому». Зараз про це знає вся країна. Звинувачення доволі серйозні. Порошенко визначив реформу війська пріоритетом свого президентства, тому ця доповідь досить боляче б’є по ньому. Я передбачаю, що доповідь знизить підтримку Порошенка на 1–1,5 відсотка. Але я не думаю, що будь-кого з його оточення судитимуть за цими звинуваченнями вже найближчим часом, бо офіційні такі розслідування зазвичай надто довгі, і звинувачувані мають досить часу виїхати з країни.

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