«Мене вразила зустріч з Зеленським» – Роб Портман виступив у Сенаті США

«Він розумний, гарний співрозмовник і рішуче налаштований». Так охарактеризував нового українського президента Володимира Зеленського сенатор США Роб Портман.

Портман також похвалив за «скромність та доречність» відповідь Зеленського на питання сенатора про велику підтримку серед виборців, яку здобув новий президент. Зеленський тоді заявив, що велика підтримка на виборах відображає не так його популярність, як прагнення людей до «змін, реформ та покращення життя».

Виступаючи в Сенаті з докладним звітом перед американськими законодавцями про свою подорож до України, Портман поділився враженнями від зустрічі з Зеленським, що тривала майже годину і заторкнула широке коло питань, включаючи російську агресію, пропаганду, захоплення українських моряків, українські реформи а також підтримку діаспори.

«Ми добре поспілкувались про російську агресію в Криму та на Донбасі, –наголосив сенатор. – Президент Зеленський відвідав контактну лінію, де відбуваються бої. Я був там минулого року. Там триває справжня війна 13000 людей було вбито на східному кордоні України, на контактній лінії. Він відкрито говорив про хоробрість воїнів, а також про їх потреби в плані збройних систем та базових умов».

Під час зустрічі політики також обговорили російську пропаганду на східному кордоні та глушіння сигналів українського телебачення. За результатами обміну думками, сенатор Портман повідомив Державному департаменту США про ідеї співпраці, які б дозволили боротись з пропагандою, глушінням сигналів та дезінформацією.

Портман запевнив Зеленського, що він та його колеги будуть робити все можливе в Сенаті США, щоб питання звільнення 24 моряків, захоплених росіянами 25 листопада минулого року, було в центрі уваги до розв'язання кризи. Він схвально відгукнувся про те, що президент Трамп відмовився від зустрічі з президентом Путіним під час саміту Великої двадцятки в Аргентині до звільнення цих моряків, а ООН нещодавно видало заяву з закликом повернути моряків Україні.

Реагуючи на коментар Портмана під час зустрічі, що новий президент України «тепер є обличчям реформ в Україні і для тих з нас, хто в інших країнах спостерігає за подіями», Зеленський «посміхнувся і визнав це», –говорить сенатор.

Портман висловив сподівання, що новий український президент «матиме мужність продовжувати реформи, коли йдеться про подолання корупції, прозорість уряду, чи цивільний контроль над військовими».

Реформи – єдиний шлях вперед і наріжний камінь партнерства США та України, а також умова майбутньої оборонної допомоги, зауважив сенатор на зустрічі.

Я повернувся з подорожі до України з надією. Надією на те, що Україна готова написати нову главу своєї історії і це буде глава свободи

«Зрештою, ми говорили про важливість української діаспори у Сполучених Штатах, яка нараховує біля двох мільйонів людей, тисячі з яких живуть в Огайо – моїх виборців, – зауважив Портман. – Вони покладають великі сподівання на його провідну роль і готові робити все можливе, щоб допомогти».

«Я повернувся з подорожі до України з надією. Надією на те, що Україна готова написати нову главу своєї історії і це буде глава свободи, де уряд і суспільство діють на користь всіх громадян. США мають продовжувати бути добрим другом і союзником на цьому шляху», – наголосив американський законодавець.